Bastia : La reconstruction de l’hôpital est actée

Annonce du Nouvel Hôpital : succès collectif inestimable. C’est pour ma part le résultat d’une pression continue sur tous les ministres (et 14 interventions orales, 3 écrites, 4 réunions au ministère, plus Elysée, Beauvau, Matignon…)

Fier d’avoir été de ceux qui ont combattu. pic.twitter.com/OqIyjXpNYh

— Michel Castellani (@Castellani_) July 18, 2024

C’est une nouvelle très attendue qui devrait réjouir la communauté médicale bastiaise. Dans un courrier adressé aux membres du conseil de surveillance de l’hôpital de Bastia, le directeur général, Christophe Arnould, et le président de la commission médicale d’établissement, le Dr Frédéric Sabiani, ont annoncé ce jeudi « la validation du financement de la phase 1 du projet de reconstruction à terme du Centre Hospitalier de Bastia ».En 2022, la Commission Nationale Investissement Santé (CNIS) avait réalisé une étude de faisabilité de la construction d’un nouvel hôpital ou de la réhabilitation du site existant. Si les conclusions du document n’avaient jamais été rendues publiques, en mars dernier, à l’occasion d’une nouvelle visite des experts du CNIS, l’intersyndicale avait réaffirmé que Bastia avait besoin d’un nouvel hôpital, mettant en exergue une situation dégradée au sein d’un établissement vieillissant et saturé.C’est donc finalement l’hypothèse de la reconstruction qui l’a emporté et qui entraîne de facto une « renonciation au projet de réhabilitation lourd et structurel des services de Falconaja ». Le chantier devrait s’opérer en deux phases selon les éléments dévoilés par le courrier de ce jeudi.La phase 1 consistera ainsi en l’acquisition d’un foncier situé au lieu-dit « Labretto » qui sera « destiné à la reconstruction à terme de l’ensemble des activités du Centre Hospitalier de Bastia (site de Falconaja, site de Toga et activités délocalisées) ». Elle visera par ailleurs à la « construction des services déployés sur le site de Toga (EHPAD, USLD, pédopsychiatrie) ; des services déployés dans le bâtiment Braccini (psychiatrie, soins médicaux et de rééducation, plateau technique de réadaptation complet) et de la réduction de cardiologie ; et de la cuisine centrale ». Enfin, cette étape devrait également permettre de relocaliser « la salle de régulation et de certains locaux du SMUR sur le site de Falconaja ».Dans un second temps, la phase 2, qui fera « l’objet d’instruction ultérieure », s’intéressera pour sa part à la « reconstruction de toutes les autres activités du site du Labretto ».Pour autant, il est précisé que le site de Falconaja « demeura en exploitation pour une dizaine d’années et fera l’objet de travaux d’aménagement et de rafraîchissement pour améliorer les conditions de prisse en charge des patients et de qualité de vie au travail des professionnels ».« De plus, le déménagement des activités du bâtiment Braccini au terme de la phase 1 libérera des espaces au profit des activités demeurant sur Falaconja », détaille encore le courrier.Sur les réseaux sociaux, le député Michel Castellani, qui avait un des plus ardents défenseurs de cette demande de reconstruction s’est immédiatement félicité de ce « succès collectif inestimable ». « C’est pour ma part le résultat d’une pression continue sur tous les ministres (et 14 interventions orales, 3 écrites, 4 réunions au ministère, plus Élysée, Beauvau, Matignon…) », a-t-il écrit.Lors de son discours devant l’Assemblée de Corse, le 28 septembre 2023, le Président Emmanuel Macron avait promis que « dans les prochains années » Bastia disposerait « d’un centre hospitalier à la hauteur des besoins des habitants ».