Bastia : La fédération française de gymnastique réfléchit au "club de demain"

C’est une première dont il peut être fier. Le comité régional Corse de gymnastique a organisé du vendredi 23 au dimanche 25 août au musée de Bastia, la 19e édition du Colloque annuel du management associatif. Cet évènement, chapeauté par la fédération française de gymnastique, a réuni 78 représentants de clubs de gymnastique du continent et des outremers.







Durant ces deux jours, les professionnels du secteur ont assisté à des conférences et des ateliers axés autour de la question du club de demain, un enjeu crucial pour la pérennité des structures associatives, comme le soulignait Mathieu Nivon, le président du comité régional corse de gymnastique. « Il y a de plus en plus de pratiquants de sport, ce qui implique une concurrence accrue, et le financement public est en baisse, ce qui signifie que les clubs sont contraints de faire mieux avec moins. De plus, le bénévolat tel que nous l’avons connu est en train de s’estomper ; le défi qui se présente à nous, c’est d’adapter nos structures au monde dans lequel nous vivons aujourd’hui pour subsister ».

Bien que leur succès ne se démente pas, les clubs sportifs de gymnastique sont de plus en plus concurrencés par l'émergence d'autres activités qui, à terme, pourraient détourner durablement les adhérents. Parfois jugés comme trop dépassés, voire ringards, les clubs se doivent de réagir pour ne pas voir un recul de la pratique dans les prochaines années.







Mieux intégrer les évolutions sportives de la société







En effet, depuis la pandémie de Covid-19, les attentes des sportifs ont changé. La population, et notamment les 18-25 ans, a délaissé les clubs sportifs au profit des activités physiques à la maison et des coachs sportifs accessibles depuis son smartphone. Les évolutions de la société, concernant notamment la prise en charge des personnes en situation de handicap ou encore l’empreinte carbone d’un club, sont autant de nouvelles préoccupations auxquelles les représentants de club doivent faire face. Ces évolutions des mentalités font partie des nouvelles données que les représentants de club doivent prendre en compte. « Nous devons garder notre ADN de club de gymnastique, mais nous devons diversifier nos activités, plaidait Malika Mesrar, la vice-présidente de la fédération française de gymnastique chargée de l’emploi et de la formation. Il faut continuer de faire de la gymnastique en salle, mais nous pouvons aussi réfléchir à pratiquer en extérieur, à se rapprocher du sport-santé d’un point de vue social, d’aller vers plus d’inclusion, notamment au niveau du handicap, etc. Cependant, il faut faire attention à ne pas aller dans les extrêmes et de vouloir tout proposer au risque de se perdre ».

Ainsi, durant deux jours, les 78 représentants présents sur place ont participé à des ateliers autour de ces évolutions de la société, avec des mises en situation pour les confronter à ces changements et des solutions pour intégrer ces nouveaux paramètres dans leur quotidien.