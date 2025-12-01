Bastia - La communauté juive a célèbré Hanoucca

Comme à son habitude en décembre, et ce depuis cinq ans, la communauté juive de Bastia a allumé, ce dimanche 14 décembre, la première bougie de la hanoukkia sur la place du Marché. L’allumage de cette ménorah à neuf branches marque le début de la fête de Hanoucca. Fête des lumières, elle revêt une importance capitale dans la tradition juive. Elle renvoie à la victoire du peuple juif contre les Grecs il y a 2 000 ans, mais aussi au miracle de l’huile destinée à reconsacrer le Temple de Jérusalem : une petite fiole, prévue pour brûler une seule journée, dura finalement huit jours. D’où les huit bougies allumées, une par jour, durant Hanoucca, jusqu’au 22 décembre cette année.



« Cela fait cinq ans que nous faisons cet allumage sur la place du Marché. Je suis toujours très content, les gens sont heureux, ça fait vraiment plaisir », explique Chneor Zalman Teboul, rabbin de Bastia entouré d’une soixantaine de personne présentes pour célébrer le début des festivités. Pour lui, le but de cette fête de Hanoucca est avant tout « de se rassembler, ce qui veut dire que nous ne sommes pas seuls, mais aussi que chacun a le potentiel en soi pour se réaliser ».



Son discours à la communauté juive bastiaise a également rendu hommage aux victimes de l’attentat antisémite survenu ce dimanche sur la plage de Bondi, à Sydney, en Australie, à l’occasion des fêtes de Hanoucca, faisant 15 morts et une quarantaine de blessés. Pour Alexandra, Bastiaise de confession juive : « Hanoucca est un chemin que l’on traverse et que l’on accomplit, particulièrement en ce moment. Avec tout ce qu’il se passe, nous avons besoin de lumière ».



La communauté juive bastiaise rassemble un peu plus de 200 personnes. Un allumage en public qui a eu lieu pour la première fois à Ajaccio, puis à Bastia depuis 2020, offrant à la communauté l’occasion de se retrouver dans un moment festif. Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, des actions sont également mises en place, comme l’explique le rabbin : « Notre mission pendant les huit jours, c’est d’aller voir les personnes âgées ou celles qui ne peuvent pas se déplacer pour leur porter les bougies de Hanoucca ».



« Quand nous sommes arrivés en juillet 2020, la première question était de savoir s’il y avait des personnes de confession juive. Nous devions découvrir la communauté. Un gros travail a été fait ». Au fil des années, la communauté juive de Bastia se réunit régulièrement autour de la religion, mais aussi lors d’ateliers liés à la culture juive : « On essaye toujours de voir comment faire mieux. On donne des cours de Torah et on travaille aussi à la mise en place de cours d’hébreu ouverts à tous », conclut Chneor Zalman Teboul, rabbin de Bastia