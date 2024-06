Bastia : La STC et la CGT s'opposent à la nouvelle réorganisation du bureau de poste de Saint-Nicolas

Les deux organisations syndicales revendiquent également, le maintien de l'ouverture des bureaux annexes à l'agence de Saint-Nicolas. À savoir celui de Place d'armes, de l'Annonciade, de Pietranera et de Ville-di-Petrabugnu, pour ne pas sanctionner les clients. Ces bureaux sont menacés de fermeture hebdomadaire. En effet, les personnes qui partent en congés en juillet et en août, ne sont pas remplacées par la direction. Toujours selon la STC et la CGT Poste Haute-Corse, cette décision de la Poste subvient après une analyse de la diminution fréquentation en saison estivale. Actuellement, les portes des agences de l'Annonciade et de Pietranera sont clauses. Une partie du personnel dénonce une défaillance du service public. Tout comme Marie-Hélène Padovani, maire de San Martinu-di-Lota : "Je m'inquiète pour ma commune, Pietranera est un gros bourg. On demande aux communes de créer du service public de proximité et aujourd'hui, ce principe, incarné par la Poste, parle plus de rendement que de service".