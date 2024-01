Bastia : L’année débute avec 15 artistes à la Galerie Noir et Blanc

Philippe Clerc, responsable de l'Association Solidarité Afrique Sahel, nous introduit à l'univers captivant de Pascal Ouedraogo, un artiste d'une quarantaine d'années originaire de Ziniare, près de Ouagadougou. Rencontré au Centre National d'Art et d'Artisanat à Ouagadougou, Pascal Ouedraogo est un bronzier et peintre qui se distingue par son originalité au sein de la communauté artistique burkinabè. Sa signature, le surnom de "Guerrier", révèle son attachement à l'ethnie des Mossi. Adepte de Castro et fervent supporter de Sankara, Pascal Ouedraogo a récemment attiré l'attention du Ministre de la Culture qui a acquis l'une de ses œuvres : "On lui reproche quelquefois de s’éloigner de la tradition. Il est au Centre pour bénéficier de l’aide de l’Etat et il vient d’être remarqué par le Ministre de la Culture qui a acheté une de ses œuvres. Pascal est un personnage attachant et un peu fantasque qui fait partie de l’ethnie des Mossi. Il vit près de Ziniare, à plus de 40 Kms de Ouagadougou. Entre autres admirateur de Castro, il est supporter actif de Sankara d’où son surnom de «Guerrier» qui est sa signature."





Exploration photographique avec Julie Pontaut

Dans une autre salle, les visiteurs peuvent explorer les photographies de Julie Pontaut, graphiste et photographe. Originaire de Noir et Blanc, Julie Pontaut a déjà présenté "ÉCorses", un projet innovant mettant en valeur les écorces d'eucalyptus. Cette fois-ci, elle se penche sur le cyanotype, mélangeant habilement techniques classiques et expérimentales. Ses créations délicates, imprégnées de romantisme, utilisent des supports variés tels que papier, tissu, coton, et gaze de coton. Elle intègre également des techniques telles que le cyanotype, la photographie classique et l'inclusion de végétaux dans de la résine pour donner vie à des œuvres originales : "Elle nous fait découvrir des œuvres délicates, romantiques, aux encadrements raffinés."





Exposition collective : Un hommage aux artistes de la galerie

La Galerie Noir et Blanc, sous la houlette de France-Anne, vice-présidente de Noir et Blanc, accueille jusqu'au 30 mars une exposition collective mettant en lumière 13 artistes de renom. Cette initiative, longuement souhaitée, offre une place dédiée aux talents de la galerie. La grande salle centrale du bas servira de cadre exclusif à cette exposition collective, mettant en vedette les œuvres de Marie de Guise, Emil Tamagna, Simone Agnello, Francois Husson, Claudia Battesti, Nadia Galy, Ioanna, Solange Galazzo, Gigi, Alejandro Ginestra, Pat'O Bine, Béatrice Castoriano, et Zykram : "Depuis fort longtemps nous souhaitions réserver une salle aux artistes de la galerie. C'est chose faite. Nous avons choisi la grande salle centrale du bas qui leur sera désormais consacrée durant 3 mois."

L'exposition est une véritable invitation à explorer des horizons artistiques variés et à célébrer la diversité créative qui anime la scène artistique de Bastia.