Bastia : L'UNSS Corse initie les élèves du lycée Scamaroni à la plongée

L'UNSS Corse a organisé ce mardi 23 janvier des baptêmes de plongée pour une quinzaine de lycéens du lycée Fred Scamaroni à la piscine de la Carbonite à Bastia. "C'est un projet qui propose 4 activités : plongée scaphandre, apnée, randonnée palmée et découverte faune et flore", explique Fabrice Lhoumeau, directeur régional de l'UNSS. Les objectifs sont variés, allant de l'amélioration de l'aisance aquatique à la sensibilisation à la faune et à la flore sous-marine. Ce projet, réalisé en partenariat avec le Comité Corse de plongée de la FFSSM et la Collectivité de Corse, vise à développer les activités subaquatiques à travers des journées de découvertes et des formations. "Le Comité corse subaquatique nous a offert des kits palmes/masque/tuba, 60 paires de palmes, 30 masques et tubas", ajoute Axel Ricquebourg, Directeur départemental UNSS 2B.

Ce mardi, 16 élèves de Seconde professionnelle du lycée Fred Scamaroni ont eu l'opportunité de s'immerger dans l'univers de la plongée. Encadrés par les professionnels de l'UNSS, les élèves ont bénéficié de baptêmes de plongée, avec des sessions prévues en piscine et en mer au cours de l'année. Axel Ricquebourg souligne que "beaucoup de jeunes du second cycle appréhendent ou rechignent à cette activité, alors que les classes de 6ème ou 5ème sont enthousiastes". Le projet comprendra également des initiations en piscine en mai et des sessions en mer pour vivre une expérience sous-marine authentique.

Sur Ajaccio, le projet de Centre Association Sportive sera lancé avec une quinzaine de collégiens participant à plusieurs séances et à une formation de niveau de plongeur. "C'est un vaste projet que nous avons démarré l'an dernier et que nous poursuivons sur cette année 2024", conclut le directeur régional de l'UNSS.