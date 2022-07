Bastia : Il se filme pendant un rodéo urbain et termine au tribunal

V.L. le Vendredi 29 Juillet 2022 à 11:46

Ce mercredi 27 juillet 2022, la Brigade Motorisée de la DDSP Bastia a procédé à l'interpellation d'un individu qui avait effectué, à de nombreuses reprises, des rodéos urbains avec une moto de grosse cylindrée sur la voie rapide RT11, au sud de Bastia. Le contrôle a révélé qu'il se filmait ou il était filmé lors de ces infractions. Placée en garde à vue, l’enquête a mis en évidence que cette personne avait pas moins d'une vingtaine de vidéos, seul ou accompagné sur sa moto et parfois suivi par un véhicule pour la réalisation des films.

Déféré devant le magistrat de permanence du tribunal judiciaire Bastia à l’issue de sa garde à vue, le mis en cause écope de 6 mois de prison avec sursis sur une durée de cinq ans, de l’obligation de suivre un stage de sensibilisation et de la confiscation de sa moto.