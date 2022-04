Bastia : Ia nouvelle vie du COSEC Pepito-Ferretti

Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB

« Ce nouveau COSEC reflète bien la politique de la CAB en matière de sport. Elle est prédominante pour nous. Nous sommes fiers de ce nouvel outil dans les quartiers sud de Bastia. D’autres grands chantiers sont en cours comme le stade Roger Poggi et tout devrait être terminé d’ici la fin de notre mandature. C’est tout un travail d’équipe et cela va permettre à la jeunesse de s’exprimer de la meilleure des façons ».



Pierre Savelli, maire de Bastia

« Cette structure est implantée dans un quartier prioritaire et c’est un vecteur de cohésion sociale. On a pu voir la joie des enfants s’y exprimer dans le sport ».



Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse

: « Après des semaines éprouvantes, revenir ici, c’est revenir aux sources pour moi. Je suis ému et heureux pour deux raisons. La première est affective, presque familiale. Pepito c’est mon enfance : le basket, l’escrime, la boxe. La seconde raison est une raison plus politique. Avec cette réalisation on se rend compte qu’on avance. Elle était au cœur de notre vision. Le sport est indissociable de la vie. Le sport c’est le respect, le lien social, la solidarité. Le quartier avait vraiment besoin de cette structure et ce n’est pas fini car on a de grands projets avec la CAB pour le stade de l’Arinella ».



Michel Castellani, député de la 1ère circonscription de la Haute-Corse

« Je suis très heureux de cette réalisation. Elle montre que la CAB progresse. C’est aussi, et j’ai une pensée pour eux, un bel hommage aux disparus du Renoso ».



Jean-Michel Ferretti, fils de Pepito Ferretti

« Je dis merci et bravo à la CAB et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette structure. Merci d’honorer notre père. En cette année 2022, cela fera 60 ans ! C’est un outil fantastique, le changement est formidable et important pour moi qui l’ai connue à ses débuts »



Benjamin Fesch, président de l’Etoile Filante Olympique Basket

« On est vraiment satisfaits de ce bel outil. La structure est agréable et on peut aussi s’entrainer à l’extérieur. Ça ne peut que booster le club après deux ans de COVID et on va certainement récupérer des enfants des quartiers sud qui hésitaient à nous rejoindre en ville, au COSEC du Fango »



Bernard Gervais-Graziani, président du Volley Ball Bastiais

« C’est le gymnase qui manquait à Bastia. On va s’y entrainer mais aussi pouvoir y faire des compétitions dans de bonnes conditions »



René Mattei, président du Bastia Hand Ball

« On apprécie particulièrement la qualité du parquet, l’éclairage, le chauffage et la tribune, enfin une vraie tribune. On dispose aussi de la partie extérieure pour les entrainements ».



Toussainte Devotti, présidente du club de twirling E Marinelle

« C’est une très belle réalisation. Nos conditions d’entrainement vont être bien améliorées même si c’est un peu bas de plafond. Sinon la nouvelle structure a été bien pensée et on apprécie le chauffage et le bon éclairage des lieux. Ça va nous permettre de progresser ».



Romain Padrone, Krav Maga Bastia-Biguglia

« C’est super. J’ai connu l’ancienne salle et la différence est énorme. C’est spacieux et ce sera optimal pour nos cours mais aussi les stages et autres évènements qu’on organise régulièrement ».



Patrick Panzani, président du Ping Pong Club Bastiais

« C’est avec beaucoup de joie et de satisfaction qu’on a intégré ce nouveau lieu. La salle est plus grande et plus lumineuse que la petite dont nous disposions autrefois et on y gagne aussi en manutention puisque les tables seront maintenues en place. En attendant on s’était installés à Borgo et ça faisait loin pour certains de nos licenciés ».



Paul Gigon, club d’escrime La Rapière

« On l’attendait depuis longtemps. L’avantage c’est qu’on peut laisser nos tapis sur place, plus besoin de déménager le matériel. On dispose d’un bon confort ».



Juliette Battestini, Bastia Agglo Futsal

« On est bien sûr content de cette nouvelle structure mais aussi déçus car la salle n’est pas homologuée pour les compétitions nationales. Il y aurait dû avoir une demande de dérogation à la FFF mais cela n’a pas été fait. Pour l’instant on va donc continuer à jouer nos matchs de D2 à Furiani en espérant que le 14 avril pour notre rencontre contre Nantes on pourra accueillir le public ici ».