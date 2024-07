Bastia : « I Viulinu liberi » clôturent leur saison au sommet du Pigno

Le soleil avait bien du mal à se faire un place ce samedi 29 juin sur la région bastiaise, bien ventilée par le sirocco. Il en fallait plus pour dissuader Lucie Gaspari et ses violonistes en herbe pour prendre possession du plateau du Pigno, pour une fois déserté par les vaches. Quelques randonneurs où traileurs s’y étaient eux aussi aventurés et ont assisté étonnés et émerveillés par le spectacle donné par ces jeunes artistes avec vue sur Bastia et le Nebbiu. Lucie Gaspari est justement originaire de Saint Florent. C’est là qu’elle développe toute jeune une passion pour le violon. « J’ai touché mon 1er archet à l'âge de trois ans. A 5 ans, un seul professeur a voulu me prendre en charge, Max Morandi, un musicien et violoniste plus que connu en Corse et au-delà. Depuis je n’ai plus lâché mon violon et j’en ai fait ma profession, prodiguant ma passion aux jeunes, notamment du centre culturel Una Volta à Bastia». Lucie a aussi hérité d’une autre passion, de sa maman, la randonnée. « La randonnée représente pour moi la liberté et jouer du violon au sommet des montagnes m’apporte une sérénité et une liberté incomparables. C'est être en harmonie avec la nature, s'élever au-dessus du monde réel et jouer en toute liberté. De plus, j'apprécie cette part d'improvisation qu'offre la nature avec sa météo changeante et ses éléments. La randonnée m'apporte une immense sérénité et bien-être dans ce monde moderne », confie-t-elle.

Une à deux fois par semaine, avec sa maman, elle part à l’assaut des monts du Cap Corse, le violon dans son sac. Ses auditeurs privilégiés ont pour noms Cimone, Follicie, Stello, Capra, Gratera, Giagoppa, Alticionne ….



Cette passion pour la montagne elle l’a transmise aussi à ses élèves, jeunes, très jeunes pour la plupart. Une petite troupe talentueuse qu’elle a surnommée : « I Viulini Liberi ». En ce samedi 29 juin, ils s’étaient retrouvés au Pigno. «Le temps incertain a fait renoncer quelques-uns mais on a tenu à y être, à terminer l'année avec le coucher du soleil autour d'un Spuntinu» soulignait Lucie à quelques mètres des grandes antennes du Pigno. « Cette rencontre me permet de partager avec mes élèves et leurs familles un moment musical en toute liberté et de pouvoir allier à la fois mon métier d'enseignante musicienne avec celui d'accompagnatrice moyenne montagne dans un futur proche. Je souhaite simplement transmettre ma passion pour la musique et la nature qui je pense apportent bien-être et liberté ».