Bastia : Fucarè et un feu d’artifice pour fêter la Saint-Jean

La fête a commencé à 19 heures avec une procession organisée par la paroisse Saint Jean, accompagnée des confréries Saint Roch, Immaculée Conception et St Charles. Le cortège a traversé les ruelles du marché, le Vieux-Port et la Madunetta, rassemblant ainsi les fidèles et les curieux dans un élan de dévotion et de tradition.