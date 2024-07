Bastia : Foulards et toiles pour la 7ème de la galerie Noir et Blanc

Deux « têtes d’affiche » dans cette exposition d’été, Pascal Graziani et Sylvia Flore.

« Ma peinture ne se réfère pas à la réalité. Elle y trouve sa source, elle en est irriguée et nourrie.» souligne Pascal Graziani. « Je peins. Je travaille la matière. Je mélange traits et couleurs. Je me confronte à la toile nue. » Je pose une couleur, une coulure, une tache, un trait, une empreinte… Je ne sais pas ce que sera le tableau, ses masses, sa physionomie, sa palette. Je commence pour me perdre. J’avance en écartant des voies, je tourne, retourne, couvre. Mes tableaux sont des palimpsestes. Le recouvrement de possibles. Le tableau émerge, advient, se propose à moi. Il trouve son équilibre sensible. Je l’accueille ».

Un peu plus loin dans la galerie des foulards signée Sylvia Flore, foulards en twill de soie aux lumineuses couleurs méditerranéennes. Installée entre Bastia et Corte depuis son retour dans son île natale en 2004, Sylvia Flore est responsable de la communication de l’Université de Corse depuis près de 20 ans. « Passionnée de Méditerranée, de soleil, d’art et de culture, c’est tout naturellement dans le patrimoine insulaire que je puise mon inspiration aujourd'hui » explique-t-elle. Sylvia Flore dessine et réalise ses propres motifs en portant un regard nouveau, à la fois graphique et poétique, sur l’architecture qui nous entoure. Tous les modèles sont des créations originales. Les carrés sont dessinés en Corse. « Dans un souci d'éco responsabilité et de qualité, ils sont imprimés et confectionnés en édition limitée par des professionnels de la soie du lac de Côme, en Italie » souligne-t-elle. Pour cette exposition à la Galerie Noir et blanc, l’artiste a choisi de présenter ses foulards encadrés comme des tableaux.

A travers ses foulards, elle rend hommage au patrimoine architectural, iconographique et culturel corse.

Les salles de la galerie proposent aussi jusqu’au 20 août, une exposition collective avec des œuvres aussi différentes les unes que les autres de Janine Azara, André Casabianca, Izabela Ciesla, Nicole Guidi, Anne L Raffalli, Fanfan Salvini, Patrick Vandenheuvel, Eda Wolejszo, Julie Pontaut et Monique Yenco-Fusella.