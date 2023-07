Bastia : Feu d'artifice et un spectacle de drones lumineux le soir du 14 juillet

Bastia innove cette année pour célébrer la fête nationale. En plus des traditionnels feux d'artifice, la ville teste une nouvelle forme de spectacle aérien nocturne en son et lumières, animé par des drones. Deux cents appareils télécommandés prendront les airs pour illuminer le ciel de Bastia juste avant le feu d'artifice. Ce spectacle aérien, spécialement conçu pour l'événement, présentera des tableaux mettant en valeur les symboles de la ville. Les spectateurs auront ainsi l'opportunité de vivre une expérience visuelle unique, mêlant art, technologie et histoire.



Le coup d'envoi du spectacle sera donné vers 22h30, juste avant le début du feu d'artifice traditionnel. Pour compléter les festivités, une fête foraine aura lieu dès 18 heures sur la Place Saint-Nicolas, offrant aux familles et aux visiteurs une atmosphère animée et divertissante en préambule à la soirée spectaculaire.



Où stationner ?

Comme chaque année, la CCI de Haute-Corse met gracieusement un parking de 600 places à disposition (situé sur le port de commerce) de 20 heures à 1 heure du matin. Le parking de l'Arinella est également disponible. Une navette gratuite circulera de 20h à 1h00.



La ligne de bus de la Communauté d’Agglomération de Bastia N°1 sera aussi exceptionnellement gratuite le vendredi 14 juillet de 18 à 24 heures