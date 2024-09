Bastia : FJ Dance, un retour convivial sur le parquet du Fango

« Ce stage était ouvert aux membres de notre club, mais aussi à d’autres associations, histoire de resserrer les liens, travailler en toute convivialité », explique Pascale Simonpieri qui avec sa sœur Marie dirige le club. Un club créé à l’origine par Philomène Ferrarini en 1975, d’où le nom de Ferrarini Jazz Dance . Depuis, Marie et Pascale Simonpieri, anciennes élèves du club, ont pris la relève, confortant le fort esprit d’équipe et de famille. Toutes deux œuvrent au quotidien avec de très bons résultats aux concours, des entraînements et des stages avec des professeurs réputés. C’était le cas ce samedi 31 août avec Pierantoine d’Orazio, professeur diplômé d’État, du centre de danse Mademoiselle Pierantoine sis à Ajaccio. « La danse c’est l’art de vivre, c’est aussi une école de la vie où l’on associe rigueur et plaisir. Il y a aussi un aspect social puisque l’on travaille en groupe », souligne le danseur qui a lui-même débuté à l’âge de 4 ans. « Notre centre qui recense plus de 160 adhérents a été créé en 2013 et nous formons à toutes les danses. Notre enseignement s’axe autour des valeurs de respect, tolérance , inclusion, partage et plaisir. On y enseigne pour un public de 3 ans à l’âge adulte, de l’amateur au pré professionnel, de la danse pour le plaisir, mais aussi pour préparer aux différents concours. On participe en effet à de nombreux concours et compétitions, car cela apporte de la maturité».Ils étaient une bonne cinquantaine de stagiaires ce samedi, répartis entre niveaux « débutants /inter » et « moyens/avancés », tous avides de reprendre possession du parquet après plusieurs semaines de vacances. « Il s’agit d’un stage de perfectionnement », souligne Pierantoine. « On débute par un échauffement puis on revoit les fondamentaux de la danse. Ensuite, il y a tout un travail technique qui débouche sur une écriture chorégraphique que les danseuses pourront travailler ensuite. La danse demande beaucoup de travail, car c’est très technique ».Comme de nombreuses autres associations sportives, FJ Dance sera présente à la Fête du Sport de Bastia les 7 et 8 septembre sur la place Saint-Nicolas.