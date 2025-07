Bastia - Edmonde n'est plus

Elle était de ces figures familières qui faisaient battre le cœur d’un Bastia aujourd’hui révolu, un Bastia où chacun avait sa place, ses repères, ses visages incontournables. Edmonde était cette commerçante avenante, délicate et attentive à l'image de ses parents Arthur Poletti, qui a drainé des centaines de personnes à "La fourmi", et de Justine Pardini, dont les étals de charcuterie et de fromage ont régalé maints palais.

Elle avait toujours le mot juste, celui qu’il fallait selon les circonstances : un grand éclat de rire, car elle savait être truculente par moments, un sourire dans la joie, un regard tendre dans la peine.

Dans sa boutique fleurie, elle a accompagné des générations de Bastiais, au fil des grands moments de la vie.

Aujourd’hui, c’est à son tour d’être entourée par l’amour des siens dans l’adieu.

Son fils Gérard Baldocchi, ses petits-enfants Dumenicu et Océane, ses arrière-petits-enfants, toute sa famille et tous ceux qui l’ont connue pleurent sa disparition.



La peine est d’autant plus grande qu’elle s’accompagne de celle, survenue le même jour, de sa sœur Paulette revenue à Bastia après avoir vécu aux États-Unis, pour se rapprocher d’Edmonde dans les dernières années.

Les deux sœurs, réunies à nouveau, effectueront leur dernier voyage ensemble, ce mercredi en l’église Saint-Jean de Bastia.

Un chapitre se ferme. Mais les souvenirs d’Edmonde, et ce qu’elle incarnait continueront de fleurir dans la mémoire de Bastia.