Bastia : Dernières répétitions pour la crèche vivante de Notre-Dame des Victoires

De Greccio à Lupinu, la symbolique reste inchangée

La tradition de la crèche vivante est attribuée à Saint François d'Assise qui le premier eut l'idée au XIIIès. d'associer les villageois de Greccio à vivre cet épisode biblique, en incarnant les personnages de la crèche.



Dans l'église, après la distribution des rôles, la répétition se poursuit. C'est Marie qui du haut de ces 9 ans jouera Marie mère de Jésus. Quant à Cerena intimidée, elle participe pour la première fois à cette représentation "comme je reste un peu dans mon coin, mon papy me dit toujours que je dois surmonter mes peurs'" glisse-t-elle. S'investir dans un rôle si prégnant participe aussi du dépassement de soi, ainsi les parents et les catéchistes encouragent les enfants en ce sens. Carole, la mère de Lola commente ce moment fort de spiritualité "quand je vois les enfants jouer cette scène ça m'innonde de joie, et c'est aussi une fierté car tous les enfants n'ont pas la chance d'y participer, c'est une grâce de Dieu. Pour les enfants suivre le catéchisme et aller à la messe c'est comprendre l'importance du bien sur le mal".



C'est une joyeuse équipe qui poursuit la répétition, Pascal orchestre la mise en scène tandis que Soeur Kasia gère la bande son. Seules restées sur les bancs, les catéchistes donnent quelques indications. A l'autel, devenu la scène où se déroulera la représentation, des anges passent et agitent des branches pour annoncer la bonne nouvelle.

Plusieurs garçons arrivent en cohorte, ils sont les bergers, suivis par les Rois mages parés de leurs plus beaux atours et hissant haut les présents offerts au nouveau-né. La première répétition évolue parfaitement comme si un souffle divin régnait dans l'atmosphère.



La crèche vivante est une tradition riche de sens qui continue de toucher les cœurs et rappelle la beauté de la naissance du Christ et ses valeurs universelles de partage et d'amour. De Greccio à Lupinu, même si des éléments contemporains comme la bande son ont été ajoutés, la symbolique de paix reste inchangée faisant écho à l'esprit de Noël