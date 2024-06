Bastia : Dernier jour pour voir les météorites !

« Notre exposition sur les météorites sera démontée la semaine prochaine pour faire place à une nouvelle exposition qui débutera en septembre » explique Serena Mattei, directrice adjointe de A Casa di Scenze.

Cette journée Portes Ouvertes de 9h à 12h et 14h à 18h (entrée gratuite) propose une visite libre de cette exposition « Météorites : entre ciel et terre », un parcours immersif ponctué par de nombreuses vitrines de météorites, de grandes projections spectaculaires et de dispositifs innovants.

A 15h, se tiendra dans son auditorium, une conférence intitulée « Déchiffrer l'origine du Système solaire avec des témoins d'exception : les météorites » par Alessandro Morbidelli. «Curieusement, les informations les plus précieuses sur l'origine et l'évolution de notre système solaire ne proviennent pas des planètes, mais de petits corps comme les astéroïdes et les comètes.» déclare le scientifique.

« Alessandro Morbidelli est planétologue à l'Observatoire de la Côte d'Azur, il est membre associé de l'Académie des Sciences et de l'Académie Royale de Belgique » nous apprend Serena Mattei. « Il a dirigé le Programme national de planétologie du CNRS de 2010 à 2018 et préside le groupe thématique Système solaire du CNES depuis 2019. Il a reçu nombreuses distinctions, dont le prix Urey de la Division des sciences planétaires de l'Association astronomique américaine en 2000, le Grand Prix Mergier-Bourdeix de l'Académie des sciences en 2009 et la médaille d'argent du CNRS en 2019. Depuis Octobre 2023 il est titulaire de la Chaire Formation planétaire: de la Terre aux exoplanètes au Collège de France ». Un invité de marque pour la clôture de la saison de la maison des sciences.

Quant à la nouvelle expo qui sera inaugurée en septembre prochain, «elle ne sera pas consacrée à l’espace » déclare, mystérieuse, Serena Mattei.



Renseignements : 04 95 55 96 71 – casadiescenze@bastia.corsica