Bastia : Da Vinci, le robot chirurgical nouvelle génération à la clinique Maymard

Dans un premier temps, le robot sera utilisé pour la chirurgie digestive de l'obésité, fait savoir Almaviva Santé, propriétaire de l'établissement, dans un communiqué, "une intervention délicate qui bénéficiera grandement de la précision et de la dextérité du robot.". En effet, ce robot permet au chirurgien de travailler à quelques mètres du patient, aux commandes d'une console de pointe. Par la suite, il sera également employé dans le domaine de la chirurgie digestive, notamment en cancérologie pour les pathologies du côlon et du rectum, avant de s'étendre à d'autres spécialités médicales. Le communiqué précise également que de nombreuses interventions actuellement réalisées par cœlioscopie pourront désormais bénéficier de l'assistance robotique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives médicales.

La Polyclinique Maymard vient de se doter d'un nouvel outil technologique de pointe. Le Da Vinci, un robot chirurgical de près d’une tonne, équipé de trois bras multi-articulés et d’une caméra 3D ultra performante. Une première en Corse qui marque une avancée significative dans le domaine de la chirurgie médicale sur l'île.Le robot Da Vinci est spécialement conçu pour reproduire et faciliter les gestes chirurgicaux mini-invasifs, offrant une précision inégalée. Ses bras et sondes articulés, dotés d'une grande dextérité, peuvent accéder à des zones anatomiques autrement difficiles d'accès, réduisant ainsi l'invasivité des procédures et limitant les traumatismes aux organes. Les avantages pour les patients sont indéniables, avec des suites opératoires plus simples, des périodes de récupération plus courtes et moins douloureuses, ainsi qu'une réduction significative des risques de saignement. Les patients pourront être pris en charge en hospitalisation complète ou en ambulatoire, en fonction de leur situation médicale, garantissant ainsi une prise en charge personnalisée.Cette transition vers l'utilisation du robot chirurgical Da Vinci a été accompagnée d'une formation intensive de l'équipe médicale de la Polyclinique Maymard. "La formation est double. Des ateliers nous forment au maniement de la machine, mais une seconde partie de la formation, qui s'est déroulée en France, en Allemagne, en Suisse et en Belgique, porte sur la maîtrise des techniques opératoires pour tous types d'interventions. Nous utiliserons le robot lorsque nous aurons tous validé nos formations, à l'issue d'un examen final." explique le docteur Jean-Luc Luciani, chirurgien à la clinique bastiaise en précisant que "les bénéfices attendus pour les patients sont considérables, avec des procédures plus précises, moins invasives et des temps de récupération réduits."