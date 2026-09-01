Bastia - Création de "Bureau 201" pour soutenir et pérenniser "Les Musicales de Bastia"

Philippe Jammes le Dimanche 27 Septembre 2026 à 14:43

En créant une l'agence d'ingénierie culturelle Bureau 201, les responsables des Musicales entendent non seulement continuer à faire vivre ce festival mais aussi lui garantir son indépendance et mener d'autres projets culturels.