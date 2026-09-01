Bastia - Création de "Bureau 201" pour soutenir et pérenniser "Les Musicales de Bastia"

Créées en 1987 par Raoul Locatelli, Les Musicales de Bastia sont aujourd’hui le plus ancien festival de Corse.
Depuis sa création, refusant de s'enfermer dans tel ou tel registre, sa programmation a su marier chanson populaire, chanson à texte, jazz, blues, pop, musique électronique, musique classique, les artistes nationaux et comme insulaires. On se remémore, pour les plus anciens, sur la scène du théâtre de Bastia, les Léo Ferré, Serge Reggiani, Claude Nougaro, Hubert-Félix Thiéfaine, Cabrel, Cesária Évora, Richard Galliano, I Chjami Aghjalesi, Diana di L'Alba, Fredy Olmeta, Patrizia Poli, Patrizia Gattacecca, Jérôme Ciosi … pour ne citer que ceux-là. Et ce festival ne saurait disparaitre.
Aussi ses responsables ont-ils imaginé une stratégie pour pérenniser l’évènement annuel et le prolonger par d’autres manifestations.
« L'association historique du festival Les Musicales de Bastia franchit une nouvelle étape en devenant l'agence d'ingénierie culturelle Bureau 201. Pour accompagner cette évolution et garantir notre indépendance, nous lançons aujourd'hui et jusqu’au 31 décembre une grande campagne de levée de fonds » nous explique Thibault Luciani, le président de Bureau 201, 201 comme le numéro de Boite Postale de l’association.
« Nous partons d’un constat : Les Musicales de Bastia s'imposent aujourd'hui comme un rendez-vous culturel incontournable et cela grâce à la fidélité de ses festivaliers, leur énergie et leur confiance renouvelée édition après édition et nous tenons à les en remercier chaleureusement. Aussi, forts de ce succès partagé, nous avons décidé de franchir une nouvelle étape et notre association évolue pour devenir Bureau 201. Il s’agit d’un projet plus vaste visant non seulement à pérenniser et enrichir notre festival, mais aussi à développer de nouvelles activités à l'année pour soutenir activement la création artistique et les acteurs culturels en Corse ».
Pour donner vie à leurs ambitions, les responsables de l’association ont décidé de lancer une grande campagne de levée de fonds sur Helloasso jusqu’au 31 décembre. « Cette initiative, ouverte aux particuliers attachés à notre festival ou aux entreprises désireuses de s'engager sur leur territoire, a pour but de garantir notre indépendance financière » précise Th. Luciani. « Pour construire cette vision étape par étape, nous avons structuré cette campagne autour d'objectifs transparents et concrets. Le premier cap est fixé à 15 000 € pour sécuriser les charges de fonctionnement de l'association. Les paliers suivants permettront notamment de financer la création du talk-show militant Parolla Viva ! et de consolider des emplois à temps plein pour structurer la filière. »
Les dons reçus permettront de garantir la gratuité des actions de médiation via le dispositif « Nos Vagues Sonores », de soutenir l'émergence des talents insulaires, de donner la parole aux acteurs du territoire à travers l’émission Parolla Viva ! et de maintenir le festival Les Musicales de Bastia financièrement accessible à tous.
« Le but est de nous donner les moyens concrets de nos ambitions sociétales : pérenniser notre protocole « Tolérance Zéro » contre les violences avec un safe space dédié, défendre une programmation inclusive, et financer nos actions de transition écologique comme suppression du plastique jetable, optimisation carbone... Nous faire un don, c'est participer activement à la construction d'un écosystème culturel exigeant, protecteur et profondément humain » conclut Thibault Luciani.
Depuis sa création, refusant de s'enfermer dans tel ou tel registre, sa programmation a su marier chanson populaire, chanson à texte, jazz, blues, pop, musique électronique, musique classique, les artistes nationaux et comme insulaires. On se remémore, pour les plus anciens, sur la scène du théâtre de Bastia, les Léo Ferré, Serge Reggiani, Claude Nougaro, Hubert-Félix Thiéfaine, Cabrel, Cesária Évora, Richard Galliano, I Chjami Aghjalesi, Diana di L'Alba, Fredy Olmeta, Patrizia Poli, Patrizia Gattacecca, Jérôme Ciosi … pour ne citer que ceux-là. Et ce festival ne saurait disparaitre.
Aussi ses responsables ont-ils imaginé une stratégie pour pérenniser l’évènement annuel et le prolonger par d’autres manifestations.
« L'association historique du festival Les Musicales de Bastia franchit une nouvelle étape en devenant l'agence d'ingénierie culturelle Bureau 201. Pour accompagner cette évolution et garantir notre indépendance, nous lançons aujourd'hui et jusqu’au 31 décembre une grande campagne de levée de fonds » nous explique Thibault Luciani, le président de Bureau 201, 201 comme le numéro de Boite Postale de l’association.
« Nous partons d’un constat : Les Musicales de Bastia s'imposent aujourd'hui comme un rendez-vous culturel incontournable et cela grâce à la fidélité de ses festivaliers, leur énergie et leur confiance renouvelée édition après édition et nous tenons à les en remercier chaleureusement. Aussi, forts de ce succès partagé, nous avons décidé de franchir une nouvelle étape et notre association évolue pour devenir Bureau 201. Il s’agit d’un projet plus vaste visant non seulement à pérenniser et enrichir notre festival, mais aussi à développer de nouvelles activités à l'année pour soutenir activement la création artistique et les acteurs culturels en Corse ».
Pour donner vie à leurs ambitions, les responsables de l’association ont décidé de lancer une grande campagne de levée de fonds sur Helloasso jusqu’au 31 décembre. « Cette initiative, ouverte aux particuliers attachés à notre festival ou aux entreprises désireuses de s'engager sur leur territoire, a pour but de garantir notre indépendance financière » précise Th. Luciani. « Pour construire cette vision étape par étape, nous avons structuré cette campagne autour d'objectifs transparents et concrets. Le premier cap est fixé à 15 000 € pour sécuriser les charges de fonctionnement de l'association. Les paliers suivants permettront notamment de financer la création du talk-show militant Parolla Viva ! et de consolider des emplois à temps plein pour structurer la filière. »
Les dons reçus permettront de garantir la gratuité des actions de médiation via le dispositif « Nos Vagues Sonores », de soutenir l'émergence des talents insulaires, de donner la parole aux acteurs du territoire à travers l’émission Parolla Viva ! et de maintenir le festival Les Musicales de Bastia financièrement accessible à tous.
« Le but est de nous donner les moyens concrets de nos ambitions sociétales : pérenniser notre protocole « Tolérance Zéro » contre les violences avec un safe space dédié, défendre une programmation inclusive, et financer nos actions de transition écologique comme suppression du plastique jetable, optimisation carbone... Nous faire un don, c'est participer activement à la construction d'un écosystème culturel exigeant, protecteur et profondément humain » conclut Thibault Luciani.
Journal Officiel du 21 juillet 2026
« Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse
Ancien titre : LES MUSICALES DE BASTIA
Nouveau titre : BUREAU 201.
Numéro RNA : W2B2000974
Siège social : espace San Angelo, Bureau 201 - Maison des Associations, 20200 Bastia.
Site internet : https://www.musicalesdebastia.com/.
Date de la déclaration : 14 juillet 2026
« Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse
Ancien titre : LES MUSICALES DE BASTIA
Nouveau titre : BUREAU 201.
Numéro RNA : W2B2000974
Siège social : espace San Angelo, Bureau 201 - Maison des Associations, 20200 Bastia.
Site internet : https://www.musicalesdebastia.com/.
Date de la déclaration : 14 juillet 2026
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