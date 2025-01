Bastia : Coup de neuf sur le complexe sportif de l’A Rinella

Depuis sa création en 1970, le complexe sportif de l’A Rinella est un élément clé du paysage sportif bastiais. Anciennement propriété de l’Éducation Nationale, il est aujourd’hui géré par la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB), qui a lancé une ambitieuse rénovation de ce site majeur pour la pratique sportive locale.



Lors d’un point d’étape réalisé ce vendredi 17 janvier, Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB, a détaillé l’avancement des travaux, entamés en juillet 2024. La première phase du chantier, d’un montant de 2,2 millions d'euros, devrait être achevée à la rentrée scolaire 2025/2026. "L’objectif est de proposer un site multisports plus moderne, plus confortable et plus optimal", a expliqué Louis Pozzo di Borgo, précisant que l'initiative répondait aux attentes des utilisateurs du complexe.



Un chantier d’envergure pour moderniser le site

Les travaux, réalisés sur deux phases, visent à rendre le complexe conforme aux normes de sécurité et d’accessibilité. La phase 1, actuellement en cours, comprend plusieurs opérations importantes : la couverture d’un terrain extérieur homologué (handball, basketball, futsal), la création d’un mur d’escalade de 70 m², la rénovation de la toiture du 2e étage et l’aménagement de nouvelles infrastructures, comme une buvette extérieure et un bureau d’accueil.



Le complexe verra aussi la rénovation de sa grande salle de 800 m², la refonte des vestiaires, ainsi qu’une végétalisation de la zone nord. L’ensemble des travaux sont pensés pour améliorer les conditions d’accueil des usagers, avec notamment un focus sur l’isolation thermique et l’acoustique des espaces.



Une rénovation attendue par les acteurs locaux

Pour Louis Pozzo di Borgo, cette rénovation "était très attendue par les clubs, les associations, les professeurs d'EPS et les chefs d’établissements". Il ajoute : "Ce chantier clôture les travaux de modernisation du pôle sportif des quartiers sud de Bastia, entamés depuis le début de notre mandature", en citant les réhabilitations précédentes du stade Roger Poggi, du Cosec Pepito Ferretti et du stade de Volpajo.



Ce projet bénéficie d’un financement partagé entre l'État (50%), la CAB (30,48%) et la ville de Bastia (20%), dans le cadre de la Dotation Politique de la Ville. Le maire de Bastia, Pierre Savelli, ainsi que plusieurs élus de la CAB ont pris part à cette visite de chantier, soulignant l'importance de l'investissement pour la ville et ses habitants.



Une deuxième phase prévue après la livraison

La phase 2 du projet, qui débutera après la livraison de la phase 1, inclura notamment la modernisation du plateau extérieur. Cette phase prévoit la création d’une "Maison des associations" de 80 m², avec un garage souterrain, du mobilier, des installations informatiques et une salle de réunion. Thomas Nutti, chef du service du développement sportif, a précisé que cette "Maison des associations" sera gérée avec un système de réservation pour optimiser son utilisation.

Les clubs qui utilisaient jusqu'à présent le gymnase en travaux se sont vus redistribuer leurs créneaux sur d'autres structures de la ville, en concertation avec les équipes locales.



Louis Pozzo di Borgo a conclu en assurant que "nous sommes dans les délais et dans l’enveloppe" pour la phase 1, et que la concertation avec les utilisateurs avait permis de bien cerner leurs besoins, notamment en ce qui concerne l’aménagement extérieur.