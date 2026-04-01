Bastia Connexion Tourisme : un premier rendez-vous pour fédérer les professionnels du secteur

Parmi les professionnels présents, François-Xavier Dianoux de l’entreprise Corse Incentive, spécialisée dans le tourisme d’affaires, est aujourd’hui venu présenter une nouveauté à destination du grand public : un géo gaming. « C'est un jeu de piste digital où il faut trouver des indices et des étapes qui sont disséminés dans une ville. Vous êtes guidé par votre téléphone et quand vous arrivez sur l'étape, une énigme, un QCM, une prise de photo se déclenche, et vous complétez les étapes jusqu'à avoir un nombre de points suffisant. C’est un jeu qui permet de découvrir Bastia de manière ludique : à la base, il répond à un besoin en voyage d'affaires, c'est-à-dire de grands groupes qui ont besoin de renouveler un peu ce qu'on peut faire pour découvrir une ville en deux heures, mais là, on décline effectivement pour les familles, même les voyageurs solos ou les couples. »





Le rendez-vous était aussi l’occasion pour d’autres professionnels de se faire connaître, notamment en vue de l’ouverture d’un établissement hôtelier. « On ne se connaît pas encore et je pense qu'il y avait une attente respective », explique Fabien Delaffon, directeur général du Rosemary Hôtel, dont l’ouverture est prévue d’ici le mois de juin. « C'est un rendez-vous incontournable parce qu’en tant qu’hôtel, il faut absolument qu'on soit visible, reconnu et identifié par les acteurs locaux, et l'Office de Tourisme fait partie de ces acteurs. Notre intérêt, c'est de faire connaître l'établissement, donc la visibilité est essentielle, parce que plus nous avons des connexions au sein du tissu local, mieux on se porte. »



Pour que les professionnels puissent rester en contact au travers de leurs activités respectives, l’Office de Tourisme leur a préparé un guide d’accueil numérique. « On ne s'adresse pas au grand public, c'est vraiment un outil de travail pour les professionnels », souligne Rose-Marie Marchioni. « Le but, c'est de se “servir” des hôteliers, des hébergeurs du territoire, pour valoriser l'offre en termes d'activité, mais surtout d'expérience. Il nous manquait un outil à destination des professionnels qui pouvait regrouper l'ensemble de ces informations. On va présenter ce guide, et sa vocation première, c'est de faire découvrir les expériences qui sont praticables sur notre territoire de manière saisonnière ou tout au long de l'année afin de donner envie aux professionnels de se positionner en tant qu'ambassadeurs de notre territoire et valoriser l'offre ici. »

