Collectivité de Corse : Gilles Simeoni quittera la présidence du Conseil exécutif le 22 avril

L’annonce a été faite officieusement lors d’une conférence des présidents des groupes de l’Assemblée de Corse, réunie le mardi 7 avril en début d’après-midi. Elle a été confirmée par une courrier adressé dans la foulée aux agents de la Collectivité de Corse où Gilles Simeoni déclare son intention de quitter « dans les plus brefs délais » la présidence de l’Exécutif qu’il occupe depuis le 17 décembre 2015. Son élection le 28 mars dernier faisant l’objet d’un recours par un tiers, le nouveau maire de Bastia aurait pu, comme lui permet la loi, cumuler les deux fonctions jusqu’au jugement définitif. Mais, écrit-il dans le courrier, « conformément aux engagements publics pris devant les Bastiais, et plus largement devant les Corses », il a décidé de se consacrer sans tarder et pleinement à ses fonctions de maire de Bastia. « Cette décision est la traduction d'une réflexion longuement mûrie, et s'inscrit dans la continuité du combat auquel j'ai consacré et continuerai de consacrer ma vie : celui d'une Corse démocratique, libre et émancipée, et d'un peuple corse reconnu dans son existence et dans ses droits », ajoute-t-il. Il a dévoilé le calendrier institutionnel retenu pour assurer « la stabilité des institutions de la Corse et la continuité de leur action ». Gilles Simeoni démissionnera de son mandat de président du Conseil exécutif au terme de la session d’avril de l’Assemblée de Corse qui se tiendra les 20 et 21 avril prochains. Douze jours après, toujours conformément à la loi, le lundi 4 mai, sera convoquée une session extraordinaire au cours de laquelle seront élus un nouveau président et un nouveau Conseil exécutif. La conseillère exécutive en charge de la santé et du social, Bianca Fazi assurera la Présidence par intérim jusqu'à cette date.



De nouvelles fonctions

Dans le courrier aux agents, Gilles Simeoni revient sur ses dix ans de présidence, affirmant « combien j'ai été fier et heureux d'être votre Président depuis le 17 décembre 2015. Pendant plus d'une décennie, nous avons, ensemble rencontré et surmonté des difficultés, traversé des épreuves, géré et dépassé des situations de crises majeures. Nous avons aussi, et peut-être surtout, servi, à nos places respectives, l’institution qui est la garante et la dépositaire des intérêts matériels et moraux du peuple corse, ce qui est un immense bonheur et un immense privilège. Je vous remercie pour tout ce que vous m'avez appris ». Il confirme également qu’il continuera d’exercer des fonctions au sein du Conseil exécutif « de me battre pour renforcer notre institution, servir la Corse et le peuple corse, et chercher à défendre, en toutes occasions, l'intérêt général ». Ces nouvelles fonctions devraient lui permettre notamment de garder la main sur le processus d’autonomie et sur l’établissement public du commerce et de l’industrie de la Corse, mis en place le 22 décembre 2025 en remplaçant de la Chambre de commerce et d’industrie passée sous tutelle de la Collectivité de Corse. Gilles Simeoni rassure aussi les agents : « la nouvelle page de l'histoire des institutions de la Corse qui s'ouvrira à partir du 4 mai prochain s'inscrira dans la continuité et le renforcement de ce qui a été fait depuis décembre 2015 » et exprime sa confiance dans son successeur qui sera élu le 4 mai. Selon la rumeur, ce devrait être Gilles Giovannangeli, l’actuel président de l’ADEC. Reste à savoir si ce changement de présidence s’accompagnera d’une simple valse de fonctions ou d’un remaniement de l’actuel Conseil exécutif.



N.M.