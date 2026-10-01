Bastia - Clôture de la tournée de « Murtoriu » à l’Alb’Oru

Cette pièce dont la première a été jouée en mai dernier dans la cour du musée de Bastia est une adaptation de l’œuvre éponyme « Murtoriu – Ballade des innocents » * de Marc Biancarelli par Pierre Savalli. La pièce dresse la chronique désabusée d'une Corse contemporaine en pleine mutation.





Synopsis

Libraire intermittent et écrivain inaccompli dont la vie sentimentale est un fiasco, Marc-Antoine Cianfarani vit en reclus dans un hameau de la montagne corse d’où, réfractaire à l’attitude de ses contemporains qui, sur la côte, rivalisent de compromissions pour assouvir un matérialisme dévorant, il assiste à l’inexorable pillage d’une île livrée à toutes les formes de dénaturation. « Murtoriu », c’est le décès d’un monde, d’une Corse ancienne mise à l’agonie par la guerre de 14.





Empreint de violence, de mort et d’aigreur, « Murtoriu » s’inscrit pourtant dans une dynamique de réflexion, celle d’une île qui n’en finit pas de mourir, enfermée dans ses dérives et ses contradictions. Mais c’est aussi un texte qui dépasse les particularismes et touche à l’universel. « Je concrétise là un vieux rêve puisque le roman est sorti en 2012 » souligne le metteur en scène Pierre Savalli. « En fait le roman de Marc Biancarelli a vraiment des connotations très cinématographiques et quand je l’ai lu, j’ai vu un grand film à la Scorsese, à la Tarantino. Si j’avais eu les moyens et les compétences, je me serais lancé dans une aventure cinématographique. J’ai préféré rester dans mon domaine, l'univers du théâtre. Murtoriu, ce sont des personnages puissants, un rythme narratif intense et une intrigue ténue. Autant de qualités qui font de cette œuvre une immense source d'inspiration pour une adaptation théâtrale. D’ailleurs l’auteur était lui aussi plus convaincu par l'idée de transposer son roman au théâtre plutôt qu'au cinéma. C’est une pièce proposée en version bilingue français et corse, surtitré en français ».

A noter que la troupe repartira en tournée au deuxième trimestre 2027.



* « Murtoriu – Ballade des innocents »

De Marc Biancarelli

Mise en scène : Pierre Savalli

Avec : Jérémy Alberti, Nicolas Poli, Charly Martinetti, Violaine Nouveau, Sampiero Medori et Stefanu Cesari.

Décors & Costumes : Élodie Pinet et Claire Risterucci

Musique originale : Pierre Savalli / Marc Sauveur Costa.



