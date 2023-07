Bastia : « Cità Nazione », un jeu immersif grandeur nature s'aventure en ville

Le concept novateur de « Cità Nazione » est d'offrir une immersion ludique dans les rues pittoresques de Bastia, en invitant les participants à découvrir son histoire, son patrimoine et ses anecdotes, tout en relevant des énigmes stimulantes et des défis passionnants. L'aventure conduira les équipes participantes à travers un parcours parsemé de secrets bien gardés, de découvertes culturelles et d'énigmes palpitantes.



Le Sporting Club de Bastia s'est associé à cet événement, apportant une touche footballistique à cette expérience culturelle. Des éléments liés au club de football seront intégrés au jeu, créant une symbiose passionnante entre la découverte culturelle et l'attachement pour le SCB.



L'apothéose de « Cità Nazione » se déroulera à la Casa di e lingue, un lieu emblématique de la ville, où les équipes s'affronteront dans un ultime défi pour remporter un prix exclusif. En effet, à l'issue du jeu, l'équipe gagnante aura la chance de repartir avec le tout nouveau maillot extérieur du Sporting Club de Bastia, une récompense hautement convoitée par les fervents supporters du club.



Les inscriptions à « Cità Nazione » sont désormais ouvertes, et les participants sont invités à rejoindre l'aventure en s'inscrivant en ligne via le lien dédié[ [[lien d'inscription]. ]urlblank:https://scbastia.qualifioapp.com/quiz/1265362_2820/Bastia-Cita-Nazione.html?fbclid=IwAR1eeEZpsu4sL6L4Hnw-rLARZmTj550cmvQINgBPL7z4923kz9fq465xmL8