Bastia : Cinq personnes mises en examen pour trafic de drogue

Les investigations auront duré près 8 mois. Huit mois pour repérer, identifier et finalement interpeller cinq personnes dans la région bastiaise, toutes liées à un réseau de trafic de stupéfiants approvisionnant Bastia et ses environs, ainsi que certains détenus du centre pénitentiaire de Borgo.

"L'enquête préliminaire, lancée en octobre 2023 par la brigade de recherches de la gendarmerie, a abouti à l'ouverture d'une information judiciaire le 24 mars 2024, après plusieurs mois d'investigations." indique Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia. L'opération, menée le lundi 24 juin 2024, a mobilisé près de 110 membres des forces de l'ordre de la région de gendarmerie de Corse. Elle a permis l'interpellation de plusieurs individus et la saisie de 23 kilogrammes de résine de cannabis, 120 grammes de cocaïne, 41 000 € en espèces ainsi qu'un véhicule. À la suite des gardes à vue qui ont eu lieu les jeudi 27 et vendredi 28 juin 2024, cinq suspects ont été déférés devant le magistrat instructeur en vue de leur mise en examen. Parmi eux, trois ont été placés en détention provisoire, tandis que les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire.