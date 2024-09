Bastia : C’est parti pour la Fête du sport 2024

La Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) a décidé d’avancer l’ouverture du Village des Sports, prévue initialement ce samedi à 16h, à 10h30, afin de contourner les incertitudes météorologiques annoncées pour dimanche. L’événement se tiendra sur la place St-Nicolas et accueillera une centaine d’associations et clubs sportifs, proposant une quarantaine d’activités diverses, allant des sports populaires aux disciplines plus insolites.



Le programme du Village des Sports s’étendra jusqu’à 21h ce samedi et, si les conditions météorologiques le permettent, de 9h à 18h dimanche. Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir, grâce à des informations, démonstrations et initiations, une vaste gamme d’activités sportives. La CAB met également en place des ateliers de sensibilisation aux gestes de premiers secours et au tri des déchets.



Pour cette édition 2024, le Village des Sports aura l’honneur d’accueillir Julie Marini, championne de trail, en tant que marraine, et Jean-Louis Leca, ancien footballeur professionnel passé par SC Bastia, Valenciennes et Lens, en tant que parrain. Jean-Louis Leca, actuellement coordinateur sportif, apportera son soutien à l’événement.



La CAB a également décidé de mettre en lumière deux jeunes sportifs prometteurs cette année. Lia-Maria Giovannoni, 18 ans, membre du club « E Marinelle » et multiple championne nationale et européenne de Twirling, ainsi que Maxime Ancian, 23 ans, pratiquant le tennis fauteuil, recevront chacun un trophée en reconnaissance de leurs exploits et de leur engagement sportif.