Bastia : Bella Tchix souffle ses dix bougies au festival Creazione

“Creazione m’a fait rentrer dans la cour des grands. Tout cela m’a rendue crédible et visible, je ne pense pas que je serai au même endroit sans ce festival.” Alors qu’elle est encore étudiante, Clémence Lévêque décide de dessiner, de concevoir et de commercialiser des bijoux fantaisies depuis son domicile. Ainsi Bella Tchix, nom inspiré de Tino Rossi et d’Astérix et Obélix en Corse, naît en 2014. La jeune créatrice alterne ses cours de Master Design Innovation et Société à Strasbourg, avec les débuts de son activité professionnelle. À la suite, elle ouvre une petite boutique éphémère à Bastia, dans le quartier de la Citadelle. Ce qui lui vaut d’être remarquée par Véronique Calendini, directrice de l’Office de Tourisme intercommunal de Bastia et initiatrice de Creazione. Lévêque participe alors à l’inauguration du tout nouveau festival méditerrannéen de la mode et du design, qui met en lumière les artistes corses (et d’ailleurs) issus du monde de la mode. Depuis, la créatrice de Bella Tchix n’a raté aucune des huit éditions au Palais des Gouverneurs. À force de travail acharné, elle a ouvert son atelier en 2018, au 5 rue des terrasses à Bastia. Clémence Lévêque se réjouit du parcours accompli devant son emplacement au festival : « Je ressens beaucoup de fierté et toujours autant d’implication et de passion après tout ce temps. »