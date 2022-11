Bastia : « A travers nous », un beau moment de partage entre deux artistes

Sylvie Antoniotti est ce que l’on appelle une artiste autodidacte. Bastiaise, elle se passionne dès son plus jeune âge pour la décoration d’intérieur et la peinture. Son goût pour les arts grandit et s’affine au fil des ans, des rencontres et se spécialise dans le modelage et la sculpture. « Mon travail consiste à me concentrer uniquement sur mes émotions pour faire ressortir toute mon âme sur mes créations. Je me laisse vraiment porter par mes émotions » souligne la jeune femme. « Pour moi, l’art est ce qu’on ressent dans la vie. L’œuvre vous rapproche de vous ».



Ses œuvres façonnées en argile, avec délicatesse, épurées, traduisent les émotions des êtres. « Mon travail consiste à capter des émotions qui me touchent et parfois même me transcendent. A travers mes sculptures je souhaite apporter, malgré ces temps difficiles, douceur, apaisement ».



Et toutes les sculptures sont des rencontres : « Mlle Charlotte », « Juliette », « Eirenee », « Le Moment », « Photo de famille », « Mon temple », « acqua in bocca », « Prutettore di l’amanti »… ou la très jolie « Flora y Flora ».

Michaël Rossi, 44 ans, s’est éveillé, lui, assez tard à la peinture. « Je réalisais quelques croquis et dessins par-ci, par-là, mais c’est le confinement qui m’a en quelque sorte mis le pied à l’étrier, les réseaux sociaux et la rencontre avec des artistes qui m’ont encouragé dans cette voie. Cette reconnaissance de mes pairs m’a permis d’acquérir une confiance qui me fuyait alors que je me considérais comme un dessinateur du dimanche ! ». Ces toiles à l’acrylique, réalisées au pinceau, représentent pour la plupart des visages. «J’ai une technique rapide, je travaille sur l’instant brut, l’improvisation en créant mes propres couleurs. Beaucoup de visages, d’œil, qui vont chercher l’intérieur de l’être, l’énergie invisible, les méandres de la personnalité. L’œil c’est la perception. On peut définir le monde avec différents regards. C’est en rapport avec mon état d’esprit à l’instant T, ce n’est pas réfléchi. »





Des amis communs

Sylvie et Michaël se sont rencontrés par le biais d’amis artistes communs. « C’est un véritable coup de foudre artistique et au fil des discussions on a découvert des liens entre nos familles. On n’a pas le même style mais dans nos œuvres on retrouve bienveillance, partage, émotion » souligne Sylvie Antoniotti. « Nous n’avons pas le même style c’est vrai ni parfois les mêmes idées mais on regarde dans la même direction » ajoute Michaël Rossi. « Avec cette expo, dans ce cadre qui s’y prête bien, on réunit tout le monde autour de l’art ».



Si les deux artistes ont leurs propres projets, un autre va les réunir dans les prochains mois. A la demande de Francine Massiani, la création d’une œuvre, sculptée par Sylvie, peinte par Michaël et qui sera vendue au bénéfice de l’association de Pascal Olmeta : « Un Sourire, Un Espoir pour la Vie ». Une belle expo, mais plus que ça aussi, à contempler jusqu’au 31 décembre.