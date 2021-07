Bastia : A l’occasion de la St Christophe, bénédiction des voitures ce dimanche à ND de Lourdes

Le prénom Christophe est dérivé des mots grecs Khristos (Christ) et phorein (porter), donc Christophe est celui qui porte le Christ. Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux, il aide un jour un petit enfant. S'appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser le torrent en furie. S'étonnant auprès de l’enfant de son lourd poids, celui-ci lui répond: «En me portant, c'est le monde entier que tu as porté ». L’enfant était Jésus.



Ce dimanche, dans le respect des règles sanitaires (pour l’heure pas de pass sanitaire pour les offices religieux), une messe solennelle sera célébrée à 10h30 en l’église ND de Lourdes. La bénédiction des voitures suivra devant l’église. Une autre cérémonie aura lieu le 22 aout, pour les motards cette fois