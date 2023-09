Bastia : A Casa di e lingue élargit son offre éducative et culturelle

En moins d'un an depuis son ouverture en décembre 2022, la Casa di e lingue a élargi son champ d'action, passant d'un centre exclusivement dédié au corse à un lieu multilingue. L'annonce de l'inauguration prochaine de la Scola internaziunale di e lingue, prévue pour le 25 septembre a été faite ce mercredi lors d'une conférence de presse tenue pour dévoiler le programme culturel de la structure . Cette école, la première du genre sur l’île, a pour objectif de montrer que "le corse peut servir de passerelle entre toutes les langues romanes, car elle a un rôle à jouer à l'international ", explique Lisandru de Zerbi, adjoint à la mairie de Bastia chargé de la langue et de la culture corse.



Des cours de langues étrangères par des corsophones



Dans cette école internationales des langues, ouverte en partenariat avec l'université de Bologne, des cours d'anglais, d'italien, d'espagnol et de mandarin seront dispensés en langue corse du mardi au vendredi de 18h à 20h. Durant ces deux heures, les élèves apprendront à maîtriser une langue étrangère tout en perfectionnant leur compréhension du corse. "Notre objectif, c'est de développer l'intercompréhension des langues, souligne Lisandru de Zerbi. Grâce à ces cours, nous voulons montrer que le corse, qui est trop souvent sous-évalué, peut être un élément de développement culturel, économique et touristique. C'est une manière d'accroître notre positionnement linguistique en Méditerranée et dans le monde". Les cours, dont le prix oscille entre 35 et 45€ par mois, seront ponctués d'ateliers artistiques et d'exercices de discussion, afin de rompre avec la pédagogie traditionnelle et simplifier l'apprentissage de ces nouvelles langues.



En parallèle, la Casa di e lingue continue d'accueillir des associations de promotion de la langue et de la culture corse, telle que Praticalingua, pour apprendre à parler corse, le réseau Canopé, dédié à la formation des enseignants, ou encore la Scola Corsa, une école d'apprentissage du corse pour les enfants.



Une saison culturelle riche



Pour les 21 dates de sa saison culturelle qui s'étend de septembre à décembre, la Casa di e lingue propose gratuitement au public tous les vendredis à partir de 18h des concerts d'artistes locaux, tels que Matteu di Meglio ou le groupe A Filetta. Au cours des trois prochains mois, des musiciens et chanteurs venus du Maroc, de Grèce et d'Espagne seront également mis à l'honneur afin de montrer la diversité artistique du pourtour méditerranéen. Des lectures de poésie, des histoires autour des croyances locales et des vernissages promouvant la culture insulaire seront également mis en avant par l'institut. Alex Negroni, l'administrateur de la Casa di e lingue, qui dit "faire attention à notre histoire et aux dates anniversaires", organisera avec ses équipes des évènements spécifiques pour les commémorations des 80 ans de la libération de la Corse, mais aussi pour la Sant'Andria et la Festa di a Nazione, en partenariat avec les services de la ville de Bastia. Enfin, la Casa di e lingue multiplie les partenariats pour cette nouvelle saison, avec une participation au festival du film Arte Mare sur les langues corses et catalanes, mais aussi avec le Sporting Club de Bastia, où sera présenté la plus grande collection de maillots turchini.



Grâce à sa programmation variée, la Casa di e lingue a su devenir en moins d'un an un acteur incontournable à Bastia, ce dont se réjouit Alex Negroni. "Il y a une appétence autour de tout ce qui touche à la langue et à la culture corse. Il y a un essor des possibilités, et nous voulons offrir de plus en plus de rendez-vous, car nous fourmillons d'idées. Des personnes viennent nous proposer des évènements, et nous voulons nous inspirer de ce qui se fait ailleurs pour continuer d'élargir l'influence de la langue corse et de la Casa di e lingue", affirme-t-il.