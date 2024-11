Bastia : 2 500 chèques de 20 euros vendus à moitié prix pour booster le commerce des quartiers sud

C’est une offre alléchante pour les habitants des quartiers sud de Bastia : du 12 au 15 novembre, la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) proposera 2 500 chèques d’achat de 20 euros au tarif réduit de 10 euros, soit une réduction de 50 %. Dans le cadre de l’opération "Chèques Avantage Quartieri", cette initiative vise à dynamiser l’économie locale des secteurs de Lupinu, Montesoru et Paese Novu, en incitant les résidents à soutenir les commerces de proximité.



Les chèques seront disponibles à la Maison des Quartiers Sud (1 rue Saint-Exupéry à Bastia) aux horaires de 9h à 12h et de 14h à 17h, et pourront être achetés par toute personne majeure, avec un maximum de dix chèques par acheteur. Valables jusqu’au 15 mai 2025, ces chèques pourront être utilisés comme moyen de paiement dans les commerces partenaires des quartiers sud, identifiables grâce à un macaron apposé sur leur vitrine. La liste complète des établissements participants est consultable sur le site de la CAB (www.bastia-agglomeration.corsica). "Ce dispositif est une opportunité pour les habitants des quartiers de soutenir les commerces locaux tout en bénéficiant d’un réel avantage financier", a indiqué le président de la CAB, Luis Pozzo di Borgo, lors de la conférence de presse tenue le 11 octobre place Claude Papi. En effet, pour chaque chèque acheté, les résidents des quartiers prioritaires voient leur pouvoir d’achat doublé, un soutien significatif dans le contexte économique actuel.



L’opération, organisée en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, la Ville de Bastia, la Fédération des Commerçants du Grand Bastia et l’Association des commerçants des quartiers sud, cherche à renforcer les liens entre les habitants et les commerçants locaux, tout en favorisant un circuit d’achat de proximité.



Les chèques non utilisés au 15 mai 2025 deviendront caduques, encourageant ainsi les habitants à en profiter pleinement d’ici la fin de cette période.