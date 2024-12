Bastia : 18 jours d’animations pour un Noël entre tradition et modernité

Natale in Bastia revient cette année avec un programme riche et des nouveautés marquantes. Le marché de Noël s’étend sur 18 jours, du 6 au 23 décembre, sur la place Saint-Nicolas. « U mercatu di Natale va mettre à l’honneur les talents de nos artisans, créateurs et agriculteurs locaux. À travers leur savoir-faire, leur engagement pour une production locale de qualité, ils participent à la valorisation de notre territoire et à son rayonnement », a souligné Pierre Savelli, maire de Bastia.



Le marché sera ouvert tous les jours, de 10h (9h le week-end) à 21h ou 23h selon les soirées. Des chalets proposeront une grande diversité de produits locaux, tandis que de nombreuses animations pour enfants viendront égayer les journées : présence du Père Noël, spectacles, piste gonflable de luges, ateliers créatifs, maquillages, promenades à dos d’ânes et ferme d’animaux.



Parallèlement, des activités pour le jeune public seront organisées à l’Alb’Oru, à la médiathèque Barberine Duriani et à celle du centre-ville, ainsi qu’à A Casa di e Lingue. Les plus grands ne seront pas en reste avec des démonstrations artisanales mettant en avant le savoir-faire des couteliers, potiers, tailleurs de pierre ou encore des producteurs locaux. À cela s’ajoutent des animations musicales et des attractions phares comme la grande roue et la patinoire, accessibles jusqu’au 5 janvier.



Aussi dans les quartiers Sud

Les quartiers sud auront leur propre marché de Noël le samedi 14 décembre, de 10h à 23h, au centre social François Marchetti de Paese Novu. Une journée conviviale avec ateliers, maquillages, animations pour petits et grands, chorales et produits du terroir.



En parallèle, les actions solidaires traditionnelles se poursuivent. Les "Anziani" pourront profiter d’un après-midi festif le mercredi 11 décembre à l’Alb’Oru, tandis que la distribution des colis de Noël se fera du 18 au 20 décembre pour les familles et personnes isolées, mais aussi pour les résidents des EHPAD, des ESAT et des structures associatives comme le CHRS Maria Stella et A Fratellenza.



Enfin, Bastia fêtera le passage à l’an nouveau avec une soirée spéciale le mardi 31 décembre à partir de 20h à l’Alb’Oru (sur inscription). « Ces moments doivent aussi être l’occasion de porter une attention particulière à ceux qui en ont le plus besoin, aux personnes pour lesquelles ces fêtes sont empreintes de craintes et d’incertitudes », a conclu Pierre Savelli.