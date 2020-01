Bastia : 15e Université de la vie d’Alliance VITA sur le thème «Quel sens à la vie ?»

L’Université de la vie est un cycle de formation proposée par Alliance qui présente et décrypte les enjeux actuels de la bioéthique pour agir en faveur de la protection et la défense de la dignité humaine. « Alliance VITA est une association fondée en France fin 1993 au moment des premières lois de bioéthique » explique Marie Jeanne Villa, responsable d’équipe à Bastia. « Elle agit selon deux objectifs principaux : L’aide aux personnes confrontées aux épreuves de la vie et la sensibilisation du public et des décideurs à la protection de la vie humaine. Elle s’appuie sur ses services d’écoute SOS Bébé et SOS Fin de vie. De ces expériences, elle sensibilise et forme le grand public et alerte les décideurs sur les enjeux bioéthiques ».

Cette Université de la vie est un cycle de formation qui présente et décrypte les enjeux actuels de la bioéthique pour agir en faveur de la protection et la défense de la dignité humaine. Elaborée et animée par les permanents d’Alliance VITA, l’Université de la vie s’appuie sur l’expérience de ses services d’écoute et sur son analyse des textes législatifs, politiques, scientifiques, ainsi que sur des cas médiatiques. « Le savoir-faire et la logistique « clé en main » proposés par VITA pour faire rayonner l’Université de la vie, sont un formidable tremplin pour alimenter la réflexion sur ces sujets à portée universelle et l’adapter même aux enjeux nationaux de chaque pays » souligne MJ Villa .

Au programme, quatre soirées de formation en visioconférence et en direct dans 150 villes en France et à l’étranger destinées à aider les participants à prendre leur juste place dans la société postmoderne. « Ces quatre soirées offriront le recul dont nous avons tous besoin pour mesurer ce qui est en jeu » déclare Tugdual Derville, délégué général de l’association. « Faute de vision d’ensemble, le saucissonnage des problématiques bioéthiques tend à avaliser chaque dérive renommée « droit ». Prendre de la hauteur permet de voir à quelle injustice globale nous conduit le relativisme (bio)éthique. Resituée dans la crise anthropologique globale, chaque pratique peut alors être analysée – et s’il le faut contrée – avec des arguments fondés. Une bioéthique élargie au-delà des sujets imposés par telle ou telle loi nous incite à donner plus de sens à toute vie ».

Alors que le projet de loi bioéthique va être examiné par le Sénat en janvier, cette session de formation et de réflexion ouverte à tous prend selon les organisateurs une dimension particulièrement importante.

Thème de cette 15ème édition : « Quel sens à la vie ? » avec des intervenants d’horizons divers, qui mêleront réflexions, témoignages et suggestions d’actions.