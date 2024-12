Bastia : 14 projets retenus pour le Budget Participatif 2024, axés sur la préservation du patrimoine et l’environnement

Le Budget Participatif 2024 de Bastia bat son plein, offrant aux citoyens l’opportunité de faire entendre leur voix sur des projets concrets d’aménagement et d’amélioration de leur environnement. L'édition de cette année, lancée le 25 novembre, a retenu 14 initiatives parmi les 177 propositions soumises par les habitants. Ces projets, choisis pour leur potentiel à transformer la ville, répondent aux grandes préoccupations actuelles des Bastiais, avec un accent particulier sur la préservation du patrimoine et la gestion de l’environnement.



Parmi les projets soumis, de nombreux mettent en lumière la volonté de redonner vie au patrimoine historique de la ville. Des initiatives de rénovation et de restauration de sites emblématiques de Bastia sont au cœur des propositions, témoignant de l’attachement des citoyens à leur héritage culturel. Cependant, ces projets nécessitent souvent une approche réfléchie et un long processus de réalisation, en raison des défis techniques et financiers qu’ils impliquent.



Améliorer l’environnement urbain

En parallèle, les préoccupations environnementales occupent une place centrale dans cette édition du Budget Participatif. Plusieurs projets ont pour objectif d’embellir et de verdir la ville, avec des propositions visant à créer de nouveaux espaces verts et à améliorer la qualité de l’air. La plantation d'arbres et l’aménagement de jardins urbains sont au programme, en réponse à la demande croissante des habitants pour des lieux de détente et des espaces naturels accessibles en ville.



La ville de demain : un défi pour tous

Antoine Graziani, Conseiller Municipal délégué à la démocratie participative, souligne que cette édition 2024 se concentre particulièrement sur des projets innovants et durables, dans le cadre du thème "la ville de demain". "Nous souhaitons encourager des projets qui non seulement améliorent le cadre de vie des Bastiais, mais qui contribuent également à la transformation de la ville à long terme, en la rendant plus verte, plus durable et plus agréable à vivre", explique-t-il.



Le vote, qui se poursuivra jusqu’au 31 décembre, permet aux Bastiais de choisir jusqu’à trois projets, qu’ils classent par ordre de préférence. Ce système, à la fois simple et accessible, reflète la volonté de la Ville de donner la parole à tous ses citoyens. Le vote se fait en ligne ou dans les établissements municipaux disposant d’une urne, et un stand sera également installé sur le marché de Noël pour faciliter la participation.