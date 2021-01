Bastia : ​Intervention en cours sur un toit du boulevard Paoli

La tempête Justine ( lire ici ) ne semble pour le moment pas avoir fait de trop gros dégâts dans l’île. Mais sur le boulevard Paoli de Bastia, les pompiers et les policiers sont intervenus ce midi sur un toit en travaux. En effet, le vent violent de la nuit passée a décroché un serre-joint qui permet de sécuriser le chantier. Le risque ? Que des éléments du toit se détachent et tombent sur le trottoir plus bas.Pour intervenir, les pompiers ont sorti la grande échelle tandis que la police municipale a installé un périmètre de sécurité et fait basculer, à cet endroit, le boulevard sur une seule voie. Pas vraiment de quoi entrainer un embouteillage en ce dimanche ensoleillé mais relativement calme dans les rues de Bastia.