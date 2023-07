Basil Jackel, premier Corse à devenir champion de France de pétanque

Le petit poucet corse part à l'assaut des géants de la pétanque français et finit par l'emporter. C'est à peu de choses près ce qu'il s'est passé dimanche 23 juillet lors du Championnat de France de pétanque en tête à tête à Auxerre. À 33 ans, Basil Jackel est devenu le premier insulaire à être sacré champion de France de pétanque. "C'est une fierté, pas seulement pour moi, mais pour tout le peuple corse", assure le principal intéressé.



C'est grâce à sa victoire au championnat régional de Corse en février dernier que Basil Jackel s'est qualifié pour l'échelon national. "Depuis le début du printemps, je m'entraîne trois à quatre fois par semaine avec mon coach pour cette compétition", indique le champion de France, "J'ai aussi enchaîné les compétitions sur le continent, à Fréjus, Nice et Monaco, pour arriver le plus en forme possible".



"Je suis venu ici pour gagner, pas pour les regarder faire"



Arrivé à quelques mètres du stade de l'Abbé-Deschamp, l'enceinte mythique de l'AJ Auxerre, le champion corse se sent prêt à en découdre. "Dans ma tête, je me disais qu'il fallait que je revienne avec le maillot de champion de France. Je suis venu ici pour gagner, pas pour les regarder faire", indique Basil Jackel. Pour son premier match, il se défait rapidement du représentant de la Côte d'Or, Nicolas della Martire, avant d'enchaîner avec un succès contre Dylan Alves en 16e de finale. Par la suite, Basil Jackel conclura deux victoires faciles contre Donovan Orie en huitième de finale (13-6) et Robert Déméter en quart de finale (13-8). C'est à ce moment du tournoi que la chance commence à vraiment lui sourire : tour à tour, les principales têtes d'affiche se font éliminer, laissant le champ libre au Corse pour accéder au dernier carré.



En demi-finale, Basil Jackel tombe sur Jean Feltain, fraîchement auréolé de son titre national en triplettes au mois de juin. "Feltain est très en forme en ce moment, et il fait partie des cinq meilleurs joueurs mondiaux", souligne le Bastiais, preuve que son adversaire ne doit pas être sous-estimé. "Ma stratégie pour cette partie, c'était de ne pas me laisser distancer. De base, je suis plutôt un tireur, donc je me suis appuyé sur mon point fort", détaille-t-il. Au cours d'un match serré, Basil Jackel est rattrapé au score puis mené à deux reprises, mais finit par l'emporter 13 à 12, ce qui lui permet d'accéder à la finale.



En route vers un doublé historique



Malgré cette victoire, le plus dur reste à faire. En face, Laurent Dumont est lui aussi vu comme une sensation sur ce tournoi. Lors des huitièmes de finale, il a sorti le vice-champion de France, Ligan Doerr, à la surprise générale, avant de récidiver en demi-finale et de mettre en déroute Mayron Baudino, le vainqueur de La Marseillaise qui s'est déroulé il y a deux semaines. "Arrivé à ce stade, c'est clairement le match que je n'ai pas envie de perdre. Après l'adversaire que j'ai réussi à éliminer en demi-finale, je ne peux pas m'arrêter maintenant", indique Basil Jackel, qui ne se laisse pas submerger par la pression. Il le dit lui-même, "je me sentais bien dans ce championnat de France, ça me semble un objectif atteignable". Le match est tendu, les joueurs se rendent coup pour coup et les écarts entre les deux ne dépassent jamais les jamais les deux points. Sur la dernière lancée, Basil Jackel s'envole et conserve la main jusqu'au bout et défait son adversaire 13 à 8 en terminant sur un carreau, sa spécialité.



Son titre de champion de France, qu'il savourera avec les membres de son club de pétanque de l'île Rousse, est la première étape de son calendrier chargé. Basil Jackel continue les entraînements et garde l'esprit focalisé sur sa prochaine grande compétition, le Championnat de France de pétanque en doublette qui se déroulera à Quimper les 26 et 27 août prochain, auquel il participera avec son coach Philippe Santini, dans l'espoir de réaliser un doublé historique pour la Corse.