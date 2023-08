Baseball : 15 jeunes corses aux Interligues "Little League" à Pineuilh

Ces Interligues rassemblent les 12 ligues françaises, dont la Corse, en plusieurs catégories : sélections des ligues régionales 12U/Major et 15U/Senior. « Cette compétition est très importante, car elle est qualificative pour les Little League Europe Baseball, compétition elle-même qualificative pour les Little league World series qui se disputent aux USA» explique Jeff Sandy, directeur sportif du club « I Pastori » d’Aléria. Jeff est un américain de Philadelphie, marié à une Corse, et depuis sa retraite le couple est installé en Plaine Orientale. Il y transmet aux jeunes sa passion pour ce sport national aux States.





Le baseball est aussi depuis des années la passion de Robert Pasqualini qui a créé voilà une dizaine d’années à Bastia les Bulldogs. Longtemps seul à pratiquer cette discipline sur l’île, le club bastiais a été rejoint il y a peu par 2 structures à Ajaccio et une à Aléria. La discipline est gérée par une ligue corse qui entend miser sur la jeunesse pour promouvoir et populariser ce sport. « Cette Interligue est l’occasion pour nos jeunes de se confronter à leurs homologues du continent souvent de très haut niveau » souligne de son côté le président bastiais. « Jusqu’à présent nous n’avions jamais pu participer à cette compétition, car nous n’avions pas assez de jeunes. Ce sera une grande première. On y va avec certains objectifs, comme remporter 1 ou 2 victoires contre des équipes de notre niveau ».





Un groupe de 15 joueurs

C’est un groupe de 15 joueurs, dont 5 filles, et 5 coachs qui s’envoleront le 24 pour l’Aquitaine. Sur place, à Pineuilh, ce sont près de 400 gamins qui seront en lice. « Parallèlement aux U12, il y a aussi une compétition pour les U15, mais en Corse nous ne recensons pas assez de licenciés pour monter une équipe de cette catégorie » souligne R. Pasqualini. « C’est vraiment un gros rassemblement avec des sélections de très haut niveau comme l’île de France, PACA ou Occitanie ». La Corse a été insérée dans la poule A aux côtés de L’Île-de-France, du Centre, du Grand Est, de la Nouvelle Aquitaine et de l’Occitanie. Les Insulaires débuteront la compétition le vendredi 25 août contre Nouvelle Aquitaine puis enchaîneront contre le Centre et L’Île-de-France. Le samedi ils affronteront l’Occitanie puis le Grand Est. Un 6e match de classement est ensuite prévu avec un club de la poule B.





« Représenter la Corse à ce niveau constitue une grosse émulation pour nos gamins. Quel que soit le résultat, cela restera une belle expérience, un très bon souvenir». Un sentiment partagé avec enthousiasme par J. Sandy. « On ne prétend pas lutter pour la qualification, mais on espère remporter une ou deux victoires. Il faut savoir que nos joueurs d’une moyenne d’âge de 10 ans et 1/2 n’ont qu’une année de pratique et qu’ils vont être confrontés à des jeunes de 12 ans qui eux jouent depuis 4 à 5 ans. Ça ne peut être que bénéfique pour eux ». Et le baseball a de belles années devant lui sur l’île puisqu’à la rentrée de septembre la ligue comptera 3 clubs supplémentaires : Calvi, Propriano et Porticcio.