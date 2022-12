Barbaghju : Une médaille pour Jean-Claude Cecchini, chef de la réserve communale

Cette belle et émouvante cérémonie, qui a été suivie d’un copieux et savoureux spuntinu, a réuni, ce samedi, autour du maire Etienne Marchetti, de nombreux bénévoles composant l’une des réserves communale les plus impliquées de Haute-Corse. Etaient conviés à l’évènement, José Poggioli premier magistrat de Patrimonio et Jean-Pierre Mazzi, président de l’association départementale de sécurité civile « BSPM » et référent des RCSC au sein du Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B).



En préambule, le maire de Barbaghju devait faire l’éloge appuyée de Jean-Claude Cecchini, dont il devait mettre en exergue, les grandes qualités humaines et morales qui le caractérise. Puis l’élu de dire combien il était heureux de remettre cette distinction, à celui qui depuis 2018, s’est investi avec un rare dévouement, dans la défense du village contre les incendies de forêts en animant une équipe soudée et volontaire forte de 63 membres, qui honore la commune dont il est le premier magistrat. Puis Etienne Marchetti, délégua à Jean-Pierre Mazzi, le soin d’accrocher la médaille tant méritée sur la poitrine de son collègue. Une occasion pour le président de l’association « BSPM » de dire à l’heureux récipiendaire, toute sa fierté et son émotion de le décorer.



Emu, Jean-Claude Cecchini qui n’avait pas été mis au courant de cette intention, devait chaleureusement remercier le maire et tous ceux et celles, qui avaient contribué avec discrétion à la réussite de cette démarche. En marge du protocole, des allocutions ont été prononcées tant par Jean-Claude Cecchini, que par Etienne Marchetti et Jean-Pierre Mazzi. Ce dernier devait dresser un court bilan de la saison écoulée et évoquer les nouveaux enjeux de sécurité qui affectent la Corse, appelant à une anticipation des moyens à mettre en œuvre dans le cadre d’une véritable résilience des populations et territoires et a enfin insisté, sur le nécessaire financement des équipements des réserves communales notamment par la Collectivité de Corse.