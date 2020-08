Bandes à part : Mythe, lutte contre les exclusions et écologie

« Fin du XVIIIe siècle. Dans un monastère au Nord de l’Espagne se dissimule le temple sacré des Chevaliers d’Héliopolis : une assemblée d’alchimistes immortels et coupés du monde. Alors que le disciple Dix-sept s’apprête à compléter sa formation et à intégrer l’ordre, son maître Fulcanelli dévoile aux autres chevaliers le terrible secret de ses origines. Dix-Sept est en réalité le fils caché de Louis XVI et de Marie-Antoinette : le roi de France Louis XVII ! Héritier de cette destinée, le jeune homme va-t-il réclamer le trône qui lui est dû ou rester dans l’ombre, fidèle aux préceptes millénaires de l’Alchimie ?»

En ce servant d’un des plus grands mythes de l’histoire de France, Jodorowsky (les Métabarons, l’Incal…), accompagné du trait réaliste de Jérémy (Barracuda, Complaintes des Landes perdues…), nous livre un récit à la fois épique et ésotérique où se mêlent alchimie et Histoire de France.