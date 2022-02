Bandes à Part : l'Enfer sur terre mais pas que...

«Un homme se réveille dans un étrange paysage. Il est sous terre et les lumières sombres, rougeâtres, ne lui laissent pas de doute sur l'endroit où il est. Cet homme s'appelle Ian McGilles et il s'est réveillé en Enfer. ? Qu'a-t-il fait pour mériter cela ? McGilles partage sa prison avec plusieurs autres captifs, habitués du lieu, qui ne tardent pas à se présenter. Des criminels de guerre, des personnages historiques et des serial-killers qui ont cent fois mérité leur place en ce lieu. Cette inquiétante assemblée lui fait part d'un projet auquel ils veulent l'associer : il s'agit ni plus ni moins que de s'évader de l'Enfer. Les fugitifs sont Fegelein, un criminel de guerre nazi, Gesualdo, prince compositeur et meurtrier, Locuste, l'empoisonneuse de la Rome antique, Anne Bonny, la pirate sans merci ou encore Jack l'éventreur, autrefois habitué à d'autres bas-fonds. Quittant les profondeurs et les labyrinthes encerclés de lave, McGilles et ses compagnons gagnent la surface et sont pris en chasse par le gardien des Enfers, celui dont il est dangereux de seulement prononcer le nom : L'Équarisseur et sa meute de chiens enragés. Pour lui échapper, ils rejoignent une caravane peuplée d'animaux fantastiques destinés à être sacrifiés. Dans une cage, une femme-oiseau retient l'attention de McGilles. Elle s'appelle Volage et elle est prête à l'aimer, même dans ce pays de ruines et de désolation. Elle est d'une beauté absolue, et cet ange déchu est probablement son dernier espoir.»



Stephen Desberg (Le Rédempteur, Le Lion de Judah…) offre un récit entre le road-trip, conte moderne et l’Enfer de Dante. Les dessins sont signé Tony Sandoval (Nocturno, Futura Nostalgia…), qui livre un travail impressionnant d’illustration et de mise en scène.