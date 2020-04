Bac et brevet 2020 : les élèves seront évalués uniquement en contrôle continu

C'est sans doute une année historique. Pour la prémiere fois les élèves de Terminales au bac général, technologique et professionnel seront évalués uniquement via le contrôle continu, en raison de l’épidémie de coronavirus, a déclaré ce vendredi matin le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer lors d’une conférence de presse.

Les élèves de BEP, CAP et BTS seront évalués également via le contrôle continu.

Les notes obtenues durant le confinement, elles, ne seront pas comptabilisées

C'est le contrôle continu intégral qui prévaudra: la moyenne obtenue par l'élève au bac sera donc la moyenne obtenue "au cours des trois trimestres" de l'année. Les notes obtenues durant le confinement, elles, ne seront pas comptabilisées, a précisé Jean-Michel Blanquer.



Seul l’oral de Français est maintenu pour les élèves de Première "L'épreuve orale est maintenue à la fin du mois de juin, ou début juillet, sauf si les conditions sanitaires ne le permettent pas dans l’intervalle", a indiqué Jean-Michel Blanquer.

Pour les autres matières, le contrôle continu prévaudra, là encore sans comptabiliser les notes obtenues durant le confinement. "L'épreuve portant sur l'élément de spécialité que l'élève ne poursuit pas en terminale, (...) ainsi que l'épreuve d'enseignement scientifique qui fait partie du bloc commun, seront validées par les notes obtenues en contrôle continu durant (...) toute l'année par le candidat dans ces deux disciplines", a développé le ministre de l'Education.



Les rattrapages auront lieu normalement Les candidats ayant obtenu entre 8 et 10 sur 20 pourront passer les oraux de rattrapage dans les conditions habituelles, au début du mois de juillet, a annoncé Jean-Michel Blanquer.