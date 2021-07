Bac 2021 en Corse : "pas de surprise, on connaissait déjà nos résultats depuis hier"

Il est 10 heures, les grilles du Lycée Giocante de Casabianca ouvrent. C'est un peu déçues que Vanessa et Elise, deux lycéennes se dirigent vers le panneau d'affichage. Non, elle n'ont pas loupé leur baccalauréat, elles l'ont même eu avec mention très bien pour l'une, bien pour l'autre. Seulement, les deux bachelières s'attendaient à voir leur classe, leurs amis, des visages croisés dans les couloirs de l'établissement. Loin des scènes d'affichage vues et revues dans les journaux télévisées où les élèves se piétinent pour trouver leur nom, au lycée du Fangu ils ne sont qu'une dizaine à avoir fait le déplacement.



"On connaissait déjà les résultats depuis hier soir, ils ont été postés sur l'application Cyclades. Nous, on a fait exprès de ne pas les regarder pour avoir la surprise de les découvrir ensemble", lance Vanessa qui esquisse quand même un petit sourire porté vers son amie. Au vu de la scène assez désertique, Jean-Martin Mondoloni, le proviseur du Lycée, est assez nostalgique. "On se souvient des cris, des larmes, de la joie devant les panneaux. Là personne, ça a perdu son côté solennel."



Mais alors que s'est-il passé ? Contacté, le rectorat de Corse indique que : "Des élèves, ont eu accès de façon très temporaire et sans conséquence, au relevé de notes à cause d'un incident techniques". Ce problème est propre à l'Académie de Corse.



Des années lycées perturbées



Aux alentours de 10h10, Paula, Lara, Alexis et Hélène arrivent devant l'établissement deux sur quatre savent qu'ils ont leur bac, les deux autres ont préféré le découvrir ce lundi matin. "On avait pas imaginer ces résultats comme ça (...) c'est clairement à l'image des deux années qu'on a passé au lycée", déplore Lara.



Ces adolescents représentent la génération Bac 2021, troublée par les confinements et les cours en distanciel à cause de la pandémie de Covid-19. Evalués en partie en contrôle continu, les terminales du Lycée Giocante de Casabianca ne semblent pourtant pas connaître l'échec scolaire. Sur les 343 terminales, seulement 5 sont au rattrapage.