Bac 2021 : 93,5% de réussite dans l'Académie de Corse

Les candidats du Bac 2021 de l'Académie de Corse ont excellé cette année ! Avec 93,5% de réussite, le nombre de bacheliers est en légère progression : 1,4% par rapport à 2020. Cela fait d'ailleurs deux ans que l'on relève une forte hausse d'admission puisqu'avant la mise en place du contrôle continu, en 2019, le taux de réussite s'élevait à 75,94%. Malgré une année paralysée par la crise Covid, les lycéens corses restent assidus.



L'année 2021 est surtout une belle réussite pour les élèves des terminales générales qui totalisent 96,6% d'admission contre 94,6% en 2020 soit deux points de plus. Au premier groupe, la série technologique comptabilise 92,1% d'admis contre 91% l'année précédente. Enfin, la série professionnelle recense 86,8% d'élèves reçus contre 87,2% en 2020.



Pour le second groupe des filières générales, technologiques et professionnelles, les résultats seront connus le samedi 10 juillet dans la journée.