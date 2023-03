Aymeric Lompret revient, avec "Yolo", mercredi à Bastia

- De quoi parle votre spectacle, YOLO, dont la 20e représentation se passera par Bastia le 22 mars ?

- L’histoire, c’est un sans-abri qui a perdu son chien et qui essaie de le retrouver. Sur scène, il y a des accessoires, ça se rapproche plus d’un seul en scène que d’un stand-up. Mais je veux laisser la surprise ! En tout cas, les premiers retours sont très positifs, les gens sont très contents.



- À quand remonte la genèse de ce projet ?

- On a commencé à écrire le spectacle avec Pierre-Emmanuel Barré (un autre humoriste, NDLR) en septembre. Nous est venu ce sujet du logement, parce que c’est un sujet qui parle à tout le monde. Et puis ça permet aussi de faire parler un personnage qui est souvent tout seul, donc dans une situation qui se rapproche vachement de la scène.



- Est-ce que c’est difficile d’écrire sur un sujet sensible comme celui-ci ?

- Non, je n’avais aucune crainte là-dessus. En réalité, tout le monde est d’accord pour dire que ce n’est pas normal d'être à la rue. Et avec mes chroniques sur France Inter, les gens commencent à savoir ce que je fais. Le défi, c’était juste que ce soit drôle !



- Ce sera votre première date en Corse ?

- J’avais déjà joué mon premier spectacle au théâtre de Bastia, il y a trois ou quatre ans, en première partie de Blanche Gardin. Ça s’appelait Tant pis. Mais là, ça va être la première fois que je suis en tête d’affiche.



- C’est vous qui avez choisi de revenir ?

- En fait, c’est la production qui choisit, mais moi je valide derrière. Et l’idée de venir en Corse me plaisait bien. C’est un super public, j’avais vraiment été bien accueilli la dernière fois. J’avais aussi beaucoup aimé Bastia, la veille ville est magnifique. Donc on va arriver la veille, et on va essayer de profiter un peu !