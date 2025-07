Avis de décès - Calvi - Bastia -Canari

C' est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part de la disparition de





Mr Pierre-André GUERRA

survenue le samedi 19 juillet 2025 à l 'âge de 75 ans

il laisse dans le deuil sa compagne Mme GRIMALDI Josiane

ainsi que de nombreux parents et amis





Son fils GUERRA Sébastien et son épouse Pénélope

ses petits enfants Daniel et Gabriel

Sa fille Guerra Audrey

Ses neveux Breneur Nicolas et Thomas





L ' inhumation aura lieu au cimetière marin de Calvi le mercredi 23 juillet

a 15 heures



La famille remercie toute les personnes qui se déplaceront et prendront part à sa peine .