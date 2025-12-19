Avis de décès - Biguglia, Rusio, Bigorno, Prunelli-di-Casacconi

Avis de décès

Valentin, son arrière-petit-fils adoré.

Feue AGOSTINI Pascale, sa fille

Feu AGOSTINI Alain Jacques, son fils

Mlle AGOSTINI Pascale sa petite fille et son compagnon MAZZONI Marc

M. AGOSTINI Olivier son petit fils et sa compagne Jessica BARROSO

M. AGOSTINI Nicodème, son époux

Mme Edyta AGOSTINI, née GUGALA, sa belle-fille

Les enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants de Feu Maurice VINCENSINI.

Les enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants de Feu Jacques AGOSTINI.

Mme Sabine LUCHETTI, la mère de ses petits-enfants.

La direction et l’ensemble du personnel de la SARL AGOSTINI N&Cie.

Les familles : AGOSTINI, VINCENSINI, FELICELLI, FILIPPI DE PRUNELLI, MARIOTTI,

GAS, TADDEI, VINCENTELLI, GIACOMETTI, RICCO, GUERRINI, GUGALA, BENAISSI.

Parents, amis et alliés,

Ont la douleur de nous faire part du décès de



Mme Xavière AGOSTINI,

Née VINCENSINI



Survenu à Bastia le 19 décembre 2025 à l’âge de 77 ans.



La famille reçoit les condoléances au domicile familial aujourd’hui samedi 20 décembre 2025 à partir de 10h30, où le corps sera déposé.

La levée du corps aura lieu le lundi 22 décembre a 10 heures, la cérémonie religieuse sera célébrée ce même jour en l’église Saint André de Biguglia à 10h30 suivie de l’inhumation au

caveau familial de Biguglia.

La famille remercie ses infirmières Coralie et Amandine pour leurs bons soins et leur

dévouement.

Cet avis tient lieu de remerciements.

-----

Pompes Funèbres Corses Morganti

04.95.31.15.18