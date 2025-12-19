Avis de décès - Biguglia, Rusio, Bigorno, Prunelli-di-Casacconi

Biguglia, Rusio, Bigorno, Prunelli-di-Casacconi
Avis de décès
Valentin, son arrière-petit-fils adoré.
Feue AGOSTINI Pascale, sa fille
Feu AGOSTINI Alain Jacques, son fils
Mlle AGOSTINI Pascale sa petite fille et son compagnon MAZZONI Marc
M. AGOSTINI Olivier son petit fils et sa compagne Jessica BARROSO
M. AGOSTINI Nicodème, son époux
Mme Edyta AGOSTINI, née GUGALA, sa belle-fille
Les enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants de Feu Maurice VINCENSINI.
Les enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants de Feu Jacques AGOSTINI.
Mme Sabine LUCHETTI, la mère de ses petits-enfants.
La direction et l’ensemble du personnel de la SARL AGOSTINI N&Cie.
Les familles : AGOSTINI, VINCENSINI, FELICELLI, FILIPPI DE PRUNELLI, MARIOTTI,
GAS, TADDEI, VINCENTELLI, GIACOMETTI, RICCO, GUERRINI, GUGALA, BENAISSI.
Parents, amis et alliés,
Ont la douleur de nous faire part du décès de
Mme Xavière AGOSTINI,
Née VINCENSINI
Survenu à Bastia le 19 décembre 2025 à l’âge de 77 ans.
La famille reçoit les condoléances au domicile familial aujourd’hui samedi 20 décembre 2025 à partir de 10h30, où le corps sera déposé.
La levée du corps aura lieu le lundi 22 décembre a 10 heures, la cérémonie religieuse sera célébrée ce même jour en l’église Saint André de Biguglia à 10h30 suivie de l’inhumation au
caveau familial de Biguglia.
La famille remercie ses infirmières Coralie et Amandine pour leurs bons soins et leur
dévouement.
Cet avis tient lieu de remerciements.
-----
Pompes Funèbres Corses Morganti
04.95.31.15.18
04.95.31.15.18