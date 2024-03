Avenir des enseignes Casino en Corse : La CFE-CGC appelle à la "préservation des emplois"

Suite à la récente validation par le tribunal de commerce de Paris du plan de sauvegarde du groupe Casino, les regards se tournent vers l'avenir des enseignes de l'île. En effet, l'incertitude persiste en Corse où le groupe CODIM et ses 19 magasins demeurent dans l'expectative, aucun repreneur ne s'étant manifesté. Cette situation préoccupe fortement la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres qui dans un communiqué, la CFE-CGC a exprimé ses inquiétudes quant à la situation insulaire. Elle reconnaît les années d'instabilité stratégique et les politiques commerciales tumultueuses ayant conduit à "la disparition du groupe Casino". Néanmoins, elle souligne que pour Casino de Corse, "la situation n’est pas réglée" et que des rumeurs font état du dépôt d'offres de reprise par des acteurs locaux.



Quel que soit l'avenir qui se profile, la CFE-CGC "demeure vigilante" et insiste sur la nécessité que les conditions de reprise "n'affectent pas de manière préjudiciable l'emploi, les statuts et les conditions de travail des salariés, que ce soit au niveau des magasins, des entrepôts ou des services supports en Corse." Face à ces enjeux cruciaux, la CFE-CGC réaffirme son engagement envers les travailleurs et promet de tout mettre en œuvre pour préserver leurs intérêts "l’emploi, les droits et les acquis sociaux de tous les salariés." Les délégués syndicaux CFE-CGC de Casino se joindront à leurs homologues corses pour soutenir les salariés lors de l'intersyndicale prévue le 13 mars à Saint-Étienne ou à Paris.



De plus, des représentants de la CFE-CGC seront dépêchés sur le terrain pour offrir un soutien tant collectif qu'individuel aux employés, aux agents de maîtrise et aux cadres de Casino, afin de défendre leurs emplois et leurs droits dans cette période d'incertitude économique.