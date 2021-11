Avec le DCB, le judo s’installe à Erbalonga

A l’origine de cette initiative une grande sportive de la commune, Sylvie Giorgi-Iozzia, elle-même judokate mais pratiquant aussi course à pied, trail, rando et badminton. «Il y avait vraiment un manque dans notre microrégion » explique Sylvie Giorgi-Iozzia, ceinture noire 2Dan et nantie d’un certificat fédéral d’education bénévole. Un club familial puisque sa fille Stéphanie, ceinture noire 2Dan, coach sportive, sera le directeur technique du club.« Dans mes démarches pour créer ce club je dois remercier la Ligue Corse de Judo qui m’a prêté des tatamis pour débuter mon activité. Quant à la mairie de Brando elle m’a mis à disposition la salle des fêtes pour les cours ». Le DCB qui est aujourd’hui affilié à la FFJDA, Fédération Française de Judo et Disciplines Associées, dispose ainsi de 49m² de tatamis pour les entraînements qui ont lieu du lundi au samedi selon les différentes catégories qui vont de « Petits samouraïs » aux vétérans.Si le sport est un loisir pour Sylvie, il est aussi une compétition. « Le but est avant tout de prendre beaucoup de plaisir mais mon intention est aussi de former le plus possible de judokas et de faire monter en grade les jeunes ».Toujours aussi dynamique, notre Cap corsine envisage aussi de développer une section self-défense.*DCB 06.14.40.20.76