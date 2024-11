Avec InSite, de jeunes Corses s’engagent pour la redynamisation du rural

C’est un « Erasmus rural » qui a pour but de donner un coup d’accélérateur aux projets de redynamisation des villages de moins de 1500 habitants. Depuis 2018, l’association InSite s’emploie à accompagner les communes du rural qui fourmillent d’initiatives mais qui n’ont pas forcément les moyens de les mettre en œuvre, grâce à un système de volontariat au travers duquel de nombreux jeunes mettent leur motivation au service de ces missions d’intérêt général. Forte de cette philosophie, l’association, née dans le Gers, sous l’impulsion du maire de Termes d’Armagnac, Thibault Renaudin, est aujourd’hui déployée partout en France, et notamment en Corse depuis près de 4 ans.



« Nous avons mené une première expérience en Corse fin 2020-début 2021 à Arghjusta Muricciu. Et depuis nous avons accompagné en tout 48 villages partout en Corse, de Serra di Ferro à Santo Petro di Tenda, d’Urtaca jusqu’à Guargalè en passant par Bocognano », sourit Brandon Andreani, le « créateur d’engagement » d’InSite pour la Corse en indiquant qu’en tout ce sont 46 jeunes qui ont fait un volontariat rural, au travers de missions de services civiques de 6 mois. « Nous avons soutenu 62 projets, dont la majorité sont tournés vers le lien intergénérationnel, et la culture et le patrimoine », explique-t-il en détaillant : « Nous avons des missions de sensibilisation à l’environnement, au tri des déchets, aux risques majeurs, mais aussi des missions culturelles avec l’organisation d’évènements dans les villages, et de plus en plus de missions sur la valorisation de l’histoire et de la mémoire des villages avec les jeunes qui vont à la rencontre des habitants pour collecter des photos et des témoignages, et transmettre la mémoire du village ». À San Lurenzu, les jeunes volontaires ont ainsi organisé une récolte photographique qui a abouti à un ouvrage. À Linguizzetta, c’est un livre de cuisine qui rassemble les recettes des habitants de la commune qui a pu être créé. Tandis qu’à Calacuccia, la mission du volontaire a consisté à la mise en place d’une fête des fours et d’une foire de la montagne.



Si de tels projets existent bien souvent de longue date dans la tête des élus municipaux, l’intervention d’InSite est déterminante pour leur donner les moyens de démarrer. « Nous faisons un recueil de besoins avec les villages pour construire les missions avec eux, puis, en tant qu’organisme agréé de service civique, les communes bénéficient de notre intermédiation pour créer un contrat avec un jeune. Et nous nous occupons de toute la partie administrative qui incombe au service civique », explique le créateur d’engagement, en précisant que cet accompagnement est 100% gratuit pour les communes. De quoi grandement intéresser les maires. Depuis Carbuccia, Pierre-François Bellini ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à propos des services de l’association. « L’intérêt de faire appel à InSite était de pouvoir mettre des jeunes du village sans emploi ou étudiant sur les rails. Nous avons mené quatre missions au village : l’une sur la rénovation de la châtaigneraie, une seconde sur le site Internet et la mémoire de la commune avec notamment un projet autour de photos, et enfin deux missions confiées à deux jeunes étudiants avec une association d’archéologie sur les anciennes estives de toute la vallée de la Gravona », dévoile le maire de la commune qui tire un bilan très positif de ces actions désormais terminées. « Sans InSite, il n’aurait pas été possible de créer ces services civiques grâce auxquels ces jeunes ont découvert des missions qu’ils ne connaissaient pas. Elles ont de plus débouché sur deux emplois », se félicite-t-il.



« Nous avons un enjeu un peu spécial par rapport à InSite au national. C’est de faire en sorte que la jeunesse corse s’engage au profit de nos territoires ruraux », glisse pour sa part Brandon Andreani. « En lien avec le service jeunesse de la Collectivité de Corse qui nous soutient et nous finance, nous avons réussi à avoir une majorité de nos volontaires qui sont des jeunes Corses qui s’engagent pour leur village ou pour un autre », appuie-t-il en notant que si lorsque l’association a commencé à agir sur l’île, beaucoup de jeunes candidats aux missions avaient tendance à venir de l’extérieur, les choses ont donc totalement été inversées désormais.



Outre la CdC via son service Action Jeunesse, InSite reçoit également en Corse le soutien financier de la Direction Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES) qui s’occupe services civiques, des Caisses d’Allocations Familiales, de la fondation EDF et de la Mutualité Sociale Agricole. De quoi lui permettre encore longtemps de mettre les énergies de la jeunesse au service du territoire.