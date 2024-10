Avec 33 et 31°C Pila-Canale et Levie ont connu des nouveaux records de température ce 15 octobre

Ce mardi 15 octobre, les communes de Pila-Canale et Levie en Corse-du-Sud ont enregistré des températures inédites pour la saison, atteignant respectivement 33 et 31 degrés Celsius. Ces niveaux de chaleur, jamais observés en octobre, ont établi de nouveaux records dans les deux localités. À Pila-Canale, Météo France a annoncé que cette pointe de 33 degrés "représente un nouveau record depuis la création de la station d’observation en 1992", surpassant les 31,7 degrés relevés en 2014. À Levie, les 31 degrés marquent également un nouveau sommet, dépassant le seuil des 30 degrés pour la première fois depuis 1967, année de la mise en service de la station météo locale.

Ces records surviennent dans un contexte global de réchauffement climatique. Selon l'observatoire européen Copernicus, l’été 2024 a été le plus chaud jamais enregistré à l’échelle planétaire, avec des mois de juin et août particulièrement marquants, et un pic mondial de température atteint le 22 juillet 2024.