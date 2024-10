Avec 136 000 seniors d'ici 2035, quel avenir pour la silver économie en Corse ?

D’ici 2035, la Corse verra sa population de seniors – les habitants de 60 ans et plus – augmenter significativement pour atteindre 136 000 personnes, représentant alors 37 % de sa population totale. Déjà en 2021, les seniors représentent 30 % des Corses, plaçant l’île au deuxième rang national en termes de taux de seniors, juste derrière la Nouvelle-Aquitaine. Face à cette transformation démographique, la Corse se tourne vers la silver économie, un secteur voué à répondre aux besoins croissants des personnes âgées et à leur garantir une qualité de vie optimale. Ce secteur, en pleine expansion, englobe les activités de santé, de maintien à domicile, et d’hébergement dédiées aux seniors.



Une économie dédiée aux seniors déjà conséquente

En 2021, la silver économie en Corse occupe 10 700 emplois, soit 7,4 % de l’emploi total sur l’île, une proportion bien supérieure à la moyenne nationale de 5,5 %. Dans une étude publiée le 23 octobre, l’Insee précise que la Corse « affiche la couverture soignante la plus élevée de France métropolitaine avec 33 professionnels pour 1 000 seniors, contre 26 en moyenne ». Le secteur se distingue par une forte concentration de postes dans le domaine de la santé (55 % des emplois), avec notamment 2 590 professionnels de soins comme les infirmiers et kinésithérapeutes, dont le rôle est central pour le maintien à domicile des personnes âgées.



La tradition insulaire d’accompagnement familial se traduit par une forte mobilisation des emplois dans le maintien à domicile, qui représente 34 % de la silver économie locale, soit 3 610 postes. « En Corse, un tiers des aides à domicile sont employés directement par les particuliers chez lesquels ils se déplacent », observe l’étude. Ce secteur repose pourtant sur des emplois souvent précaires : 80 % sont occupés à temps partiel, un taux bien supérieur à celui des autres secteurs.



Des inégalités d’accès aux soins selon les territoires

En dépit de cette forte présence de professionnels de la santé, l’accès aux services reste limité dans les zones rurales de l’île, où résident 38 % des seniors. Dans ces territoires, comme les intercommunalités du Cap Corse et de Spelunca-Liamone, le niveau de vie est en moyenne inférieur de 4 % au reste de la Corse, et les distances avec les équipements de santé se creusent. Les seniors urbains, eux, bénéficient d’un meilleur accès aux services : dans les zones d’Ajaccio, Bastia, et Corte, « les habitants se situent en moyenne à cinq minutes des services de la silver économie contre onze minutes en moyenne régionale », note l’Insee.



Une forte croissance de la population âgée d’ici 2035

Les projections à l’horizon 2035 annoncent une pression accrue sur les services dédiés aux personnes âgées « Les plus de 75 ans devraient représenter 17 % de la population insulaire, le poids le plus élevé parmi les régions françaises », précise l’étude, révélant l’ampleur des défis à venir. Cette transformation rapide implique non seulement de renforcer l’infrastructure de santé et d’accompagnement, mais aussi de redoubler d’efforts pour garantir l’inclusion et le bien-être des seniors.